«أبوظبي الرياضي» و«العربي للدراجات» يناقشان استضافة البطولات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، في مقر المجلس بأبوظبي، الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور أشرف محمد سيد إمام، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وذلك بحضور النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وعدد من مديري وموظفي مجلس أبوظبي الرياضي.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الاتحاد العربي للدراجات الخطة الاستراتيجية للاتحاد للمرحلة المقبلة، وأبرز البطولات والفعاليات المدرجة على أجندته، إلى جانب البرامج والمبادرات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء برياضة الدراجات في الوطن العربي وتعزيز انتشارها على مختلف المستويات.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال استضافة إمارة أبوظبي لعدد من البطولات العربية، لا سيما بطولات الطريق والمضمار والدراجات الإلكترونية (E-Cycling)، للاستفادة من الإمكانات التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية الرياضية الحديثة التي تتمتع بها الإمارة.

وأكد عارف حمد العواني، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم مختلف الأحداث الرياضية، بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد العربي للدراجات يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود تطوير رياضة الدراجات وتعزيز حضورها على المستوى العربي.

وأضاف العواني أن المجلس يحرص على بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات الرياضية العربية، بما يسهم في استضافة المزيد من البطولات والبرامج التطويرية، ويدعم تأهيل الرياضيين وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل رياضة الدراجات في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، لتطوير الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية في رياضة الدراجات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز كفاءة منظومة العمل الرياضي.

وفي إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة، لدراسة ملفات استضافة البطولات العربية ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لإنجاحها خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور ياسر عمر الدوخي عن خالص شكره وتقديره على حسن الاستقبال والاهتمام بدعم أنشطة وبرامج الاتحاد العربي للدراجات، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ويدعم جهود تطوير رياضة الدراجات على المستوى العربي، بما يخدم تطلعات الرياضيين ويعزز مكانة اللعبة في مختلف الدول العربية.