الشارقة يُعسكر 20 يوماً في سلوفينيا استعداداً للموسم الجديد

علي معالي (أبوظبي)

بدأ فريق الشارقة وضع ملامح الاستعداد للموسم الكروي الجديد، حيث تقرر إقامة معسكر الفريق الخارجي في سلوفينيا لمدة 20 يوماً يلعب خلالها ما بين 5 إلى 6 مباريات ودية متدرجة المستوى، وسوف يبدأ «الملك» مرحلة الإعداد الأولى بملعبه البيضاوي بالشارقة أول الشهر المقبل ويستمر لمدة 8 أيام يتم خلالها الفحص الطبي الشامل على جميع اللاعبين.

ويتوجّه الفريق إلى المعسكر الخارجي يوم 9 يوليو، بقائمة مكتملة من لاعبيه، حيث تخوض إدارة النادي حالياً مفاوضات مكثّفة على كافة الجبهات، لاستكمال قائمة الفريق من اللاعبين الأجانب، بعد رحيل أكثر من لاعب مثل فراس بالعربي التونسي، والبرازيلي سالدانا الذي انتهت فترة إعارته من نادي الوصل.

وسوف يعود كايو لوكاس من البرازيل بعد إجراء عملية جراحية، وإتمامه مرحلة العلاج الطبيعي، ليكون ضمن صفوف «الملك» في المعسكر الإعدادي، بعد غياب لفترة طويلة، وسيتواجد كذلك البرازيلي إيجور كورونادو المستمر مع الفريق لموسم جديد بحسب التعاقد.

ومن المنتظر كذلك تواجد لوان بيريرا في المعسكر الإعدادي رغم ما يتردد بشأن محاولة أندية أخرى استقطابه قبل بداية الموسم الجديد، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027، حيث تتجه النية لدى إدارة الشارقة لبدء مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بالبقاء.

وكانت إدارة النادي قد جددت التعاقد مع 4 لاعبين من أصحاب الخبرة والكفاءة خلال الفترة الماضية وهم: حارس المرمى عادل الحوسني، والمدافع شاهين عبدالرحمن، والمدافع الآخر مارو كاتانيتش والمهاجم عثمان كمارا، وتسعى إدارة الفريق حالياً إلى إبرام العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، لسد الثغرات التي ظهرت بصفوف الفريق خلال الموسم الماضي ومنها مهاجم صريح للفريق، بعدما فترة استعارة سالدانا من فريق الوصل مخيبة للآمال مع عدم تقديمه المستوى المطلوب.