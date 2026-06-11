أفضل 50 لاعباً في كأس العالم 2026.. ديمبيلي يتصدر و«ميسي 25» و«صلاح 42»!

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كشفت صحيفة «ذا أتلتيك» عن تصنيفها لأفضل 50 لاعباً مشاركاً في البطولة، في قائمة أثارت الكثير من الجدل بسبب المراكز المتأخرة التي احتلها عدد من كبار نجوم اللعبة، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن التصنيف لا يعتمد على الموهبة أو التاريخ الكروي فقط، بل يستند إلى معايير ترتبط بالحالة الفنية الحالية، والجاهزية البدنية، وتأثير اللاعب المتوقع مع منتخب بلاده خلال البطولة، وهو ما منح الأفضلية لعدد من النجوم الذين يعيشون أفضل فترات مسيرتهم حالياً.

وجاء الفرنسي عثمان ديمبيلي في صدارة القائمة بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، توّج خلاله بالكرة الذهبية وقدم مستويات حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في العالم خلال الوقت الراهن.

واحتل الإنجليزي هاري كين المركز الثاني بعدما سجل 61 هدفاً في مختلف المسابقات مع بايرن ميونيخ، فيما حلّ الإسباني الشاب لامين يامال ثالثاً، بعد المستويات المبهرة التي قدمها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

وضمّت المراكز الخمسة الأولى أيضاً الفرنسي مايكل أوليسيه والبرتغالي فيتينيا، في إشارة واضحة إلى حجم التأثير الذي تركه الثنائي خلال الموسم الماضي، خاصة مع نجاح باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ على المستوى القاري.

ورغم مكانته العالمية، اكتفى كيليان مبابي بالمركز السادس، متقدماً على عدد من الأسماء البارزة مثل بيدري وأشرف حكيمي وبرونو فرنانديز ولويس دياز وديكلان رايس.

كما شهدت القائمة حضوراً لافتاً لنجوم البرتغال، حيث ضمت فيتينيا وبرونو فرنانديز ونونو مينديز وجواو نيفيز وبرناردو سيلفا وروبن دياز، ما يعكس حجم التوقعات المعلقة على المنتخب البرتغالي في النسخة الحالية.

أما باريس سان جيرمان ففرض هيمنته على التصنيف بوجود عدد كبير من لاعبيه بين الأفضل، وفي مقدمتهم ديمبيلي وفيتينيا وأشرف حكيمي ونونو مينديز وماركينيوس وديزيريه دويه وجواو نيفيز، في تأكيد جديد على قوة الفريق الفرنسي، الذي يضم نخبة من أبرز نجوم العالم، لكن الحدث الأبرز في التصنيف كان التراجع الواضح للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

فالقائد الأرجنتيني، الذي يستعد لخوض ربما آخر كأس عالم في مسيرته، جاء في المركز الخامس والعشرين فقط، ورغم استمرار أرقامه المميزة مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، فإن الصحيفة رأت أن تراجع قدراته البدنية وعدم مشاركته بالوتيرة نفسها التي اعتاد عليها في السابق أثرا على ترتيبه مقارنة بالنجوم الأصغر سناً.

وفي المقابل، جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الخمسين والأخير بالقائمة، ووصفت الصحيفة اختياره بأنه يستند بدرجة كبيرة إلى الإرث التاريخي وقيمته داخل المنتخب البرتغالي، مشيرة إلى أن نجاح البرتغال في البطولة، سيتوقف على مدى قدرة رونالدو على توظيف خبراته داخل المنظومة الجماعية للفريق.

وشهد التصنيف أيضاً وجود محمد صلاح نجم منتخب مصر في المركز 42، بعدما اعتبرت الصحيفة أن موسمه الأخير لم يكن بنفس القوة التي ظهر بها في السنوات السابقة، رغم بقائه أحد أهم اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في البطولة.

كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل إيرلينج هالاند في المركز 13، وفينيسيوس جونيور في المركز 15، وجود بيلينجهام في المركز 19، وثيبو كورتوا في المركز 23، وفلوريان فيرتز في المركز 34.

ويعكس هذا التصنيف بوضوح التحول الذي تشهده كرة القدم العالمية قبل انطلاق مونديال 2026، حيث بدأ جيل جديد بقيادة يامال وأوليزي وفيتينيا ودويه يفرض نفسه بقوة على الساحة الدولية، في وقت تقترب فيه مسيرة عدد من أساطير اللعبة من محطاتها الأخيرة.

وربما يكون هذا التصنيف مؤشراً على أن كأس العالم المقبلة لن تكون مجرد صراع على اللقب، بل مواجهة مباشرة بين جيل صنع تاريخ اللعبة خلال العقدين الماضيين، وآخر يسعى لكتابة فصل جديد من المجد على أكبر مسرح كروي في العالم.