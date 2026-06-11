5 أزمات تهدد «مونديال 2026» وتجعله الأصعب في التاريخ

معتز الشامي (أبوظبي)

يتوقع أن يكون كأس العالم 2026 الأكثر تعقيداً وصعوبة منذ انطلاق البطولة عام 1930، ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقاً وإضافة مرحلة جديدة، بل لأنه سيقام لأول مرة في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. في ظل ظروف تجبر الطواقم الطبية للمنتخبات الوطنية على التعامل مع مواقف لم يسبق لها مثيل.

لا يقتصر الاستعداد على إدارة الجهد والراحة، بل يشمل ظروفاً استثنائية من التعامل مع الحرارة الشديدة، واللعب على ارتفاعات عالية، والتلوث، والحساسية الموسمية، والسفر لمسافات طويلة. وتعمل المنتخبات على وضع خطط خاصة لمواجهة هذه الظروف إلى جانب الاستعداد للمنافسين.

الحرارة الشديدة

رغم أن مدناً مثل فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو وتورونتو تبدو أقل عرضة للحرارة، فإن الخبراء يؤكدون أن جميع المدن المستضيفة معرضة لموجات حر قوية. من بين الملاعب الستة عشر التي تستضيف مباريات كأس العالم، تتميز 4 ملاعب؛ هي أتلانتا ودالاس وهيوستن وفانكوفر بأسقف قابلة للطي أو أنظمة تكييف هواء، ما يسهم بشكل كبير في خفض درجات الحرارة أثناء المباريات.

تقلل الحرارة المرتفعة المسافات المقطوعة بسرعات عالية وعدد الانطلاقات السريعة، وتدفع اللاعبين إلى الاقتصاد في الجهد وزيادة الاستحواذ على الكرة، مع ارتفاع خطر الإجهاد وضربات الشمس.

الارتفاعات العالية في المكسيك

تمثل مدينتا مكسيكو سيتي (2240 متراً) وجوادالاخارا (1566 متراً) تحدياً إضافياً باللعب على ارتفاع شاهق، حيث ستستضيفان 9 مباريات، ومن المعروف أن انخفاض الأكسجين يؤدي إلى تراجع القدرة الهوائية وإبطاء التعافي بعد المجهود المكثف، مع انخفاض المسافة المقطوعة بنسبة تتراوح بين 3% و9%، وتراجع الأداء في الجري السريع بنسبة قد تصل إلى 21% لدى اللاعبين غير المتأقلمين.

تكتسب الفرق المعتادة على اللعب في المرتفعات العالية مزايا ملحوظة على خصومها القادمين من مستوى سطح البحر، لدرجة أن بعض الأبحاث تقدر هذه الميزة بنحو نصف هدف لكل 1000 متر من الارتفاع.

كأس العالم للطائرات

ستقام البطولة على امتداد أكثر من 4000 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب و4300 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، ما يجعلها الأكبر من حيث التنقلات في تاريخ البطولة. وقد يضطر بعض اللاعبين لعبور ما يصل إلى 19 منطقة زمنية قبل الالتحاق بمنتخباتهم.

ولا تكمن المشكلة في السفر فقط، بل في اضطراب التوقيت البيولوجي الذي يسبب مشكلات في النوم والتركيز ويزيد من مخاطر الإصابة والمرض، وقد يحتاج الجسم إلى يوم كامل للتعافي عن كل منطقة زمنية يتم عبورها شرقاً، لذا فالصعوبة لن تنتهي مع بداية البطولة. فرغم أن الفرق ستتنقل خلال البطولة بين 3 مناطق زمنية فقط، إلا أن بعض الرحلات الداخلية قد تصل إلى 7 ساعات طيران ما يفاقم"إرهاق السفر".

الحساسية

تقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو، بالتزامن مع انتشار أنواع مختلفة من حبوب اللقاح. وسيواجه اللاعبون مستويات متفاوتة من مسببات الحساسية وملوثات الهواء، وهو أمر يثير القلق خصوصاً لدى المصابين بالربو أو حساسية الجهاز التنفسي.

وقد تؤدي أعراض مثل احتقان الأنف والعطاس وتهيج العين وصعوبات التنفس إلى التأثير في الأداء والتعافي، لذلك تعتمد المنتخبات على خطط فردية تشمل الفحوصات الطبية ومراقبة مستويات حبوب اللقاح واتخاذ إجراءات وقائية مسبقة.

التلوث وحرائق الغابات

يعد التلوث أحد أكثر التحديات صعوبة في التنبؤ بها، فمدن مثل لوس أنجلوس ومكسيكو سيتي تشهد تاريخياً مستويات أعلى من ملوثات الهواء، ما قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي والإرهاق وانخفاض كفاءة الرئتين، وهو ما ينعكس مباشرة على الأداء البدني.

كما تمثل حرائق الغابات في الساحل الغربي لأميركا الشمالية تهديداً إضافياً، بعدما شهدت مدن مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وفانكوفر موجات دخان كثيفة خلال السنوات الأخيرة أثرت بشدة في جودة الهواء.

لن يكون مونديال 2026 مجرد منافسة بين المنتخبات، بل معركة مع الظروف البيئية والصحية المحيطة. وفي هذه المعركة الخفية قد تحسم فرص النجاح أو الفشل بقدر ما تحسم داخل المستطيل الأخضر.