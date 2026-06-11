نزال يخطف الأضواء من المونديال.. شيماييف يتحدى دانيس في ظهوره الأول بالمصارعة الحرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار فجر الأحد إلى مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026، حيث يسجل البطل الإماراتي حمزة شيماييف ظهوره الأول في منظمة المصارعة الحرة «Real American Freestyle - RAF»، عندما يواجه الأميركي ديلون دانيس في الحدث الرئيسي لبطولة «RAF 10».

ويعود شيماييف إلى بساط المصارعة للمرة الأولى منذ تفوقه على جاك هيرمانسون في بطولة «Bulldog Fight Night 9» عام 2021، في أول اختبار له تحت مظلة منظمة «RAF» بعد توقيع عقد انضمامه إليها في مارس الماضي، في خطوة تعكس رغبته في خوض تحديات جديدة خارج قفص الفنون القتالية المختلطة.

ويُعد النزال من أكثر المواجهات المنتظرة في المنظمة، إذ يجمع بين شيماييف، أحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة وأكثرهم هيمنة خلال السنوات الأخيرة، ودانيس الذي اشتهر بشخصيته المثيرة للجدل وحضوره الإعلامي اللافت داخل وخارج ساحات المنافسة.

وجاء الإعلان عن مشاركة شيماييف ليحظى بتفاعل واسع بين الجماهير، بعدما مهّد له المعلق شين سباركس خلال العروض السابقة للمنظمة، في خطوة عززت الاهتمام بالحدث المرتقب.

ويعتمد شيماييف على أسلوب هجومي قائم على الضغط المتواصل والإيقاع المرتفع والسيطرة البدنية، وهي عناصر جعلته واحداً من أكثر المقاتلين رهبة في عالم القتال، سواء في نزالات المصارعة أو الفنون القتالية المختلطة، حيث نجح خلال مسيرته في فرض تفوقه على نخبة من أبرز المنافسين.

في المقابل، يدخل دانيس المواجهة وهو يطمح إلى استثمار خبرته الكبيرة في الجوجيتسو وإثبات قدرته على مجاراة أحد أقوى الأسماء في الرياضات القتالية، ويملك الأميركي الحزام الأسود في الجوجيتسو، ويشتهر بقدرته على استغلال الثغرات والتحولات السريعة على الأرض.

وتطرح المواجهة العديد من التساؤلات حول قدرة دانيس على الحد من ضغط شيماييف وإبطاء إيقاع النزال، أو ما إذا كان البطل الإماراتي سيحول ظهوره الأول في RAF إلى عرض جديد من الهيمنة والسيطرة.

ومع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها شيماييف عالمياً، يتوقع أن يحظى النزال بمتابعة واسعة، في أمسية تمثل محطة جديدة في مسيرة أحد أبرز نجوم الرياضات القتالية في العالم.