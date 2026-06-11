العين والوصل يرسمان ملامح الموسم الجديد والوحدة يخطف شاموسكا

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم أن فترة التسجيل الصيفية في دوري أدنوك للمحترفين لن تنطلق رسمياً قبل التاسع من يوليو المقبل، فإن أندية دورينا تسابق الزمن لإعادة ترتيب أوراقها استعداداً للموسم الجديد، وقبل بدء التحضيرات للمعسكرات الخارجية المتوقع أن تنطلق مطلع يوليو المقبل.

وتعكس طموحات الموسم الجديد عملاً على الأرض يمكن رصده، ولكن الخطوات الأوضح والأكثر صخباً حتى الآن، تمثلت في تحركات العين والوصل والوحدة تحديداً، حيث تصدر الوصل والعين تحديداً المشهد «حتى الآن»، بعدما اتخذ الناديان خطوات واضحة لتعزيز الاستقرار الفني وتدعيم الصفوف، فيما نجح الوحدة في حسم واحدة من أبرز الصفقات على مستوى الأجهزة الفنية بالتعاقد مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.

في العين، لا يبدو أن الإدارة تنظر إلى سوق الانتقالات من زاوية التعاقدات فقط، بل من خلال استراتيجية طويلة المدى تقوم على الحفاظ على العناصر المؤثرة وتأمين استقرار الفريق لسنوات قادمة.

ولهذا جاء قرار تمديد عقد المدافع البرتغالي رافا رودريجيز حتى عام 2030، ليعكس قناعة كاملة بالدور الذي يلعبه اللاعب داخل المنظومة البنفسجية، باعتباره أحد العناصر التي ساهمت في نجاحات الفريق خلال الموسم الماضي. كما واصل «الزعيم» سياسة تثبيت ركائزه الأساسية من خلال تجديد عقد البرازيلي أليخاندرو كاكو حتى عام 2028، في خطوة تؤكد رغبة النادي في الحفاظ على هيكله الفني الذي قاده إلى منصة التتويج بلقب الدوري.

أما الوصل، فقد أظهر مبكراً رغبته في العودة بقوة إلى دائرة المنافسة، بعدما دعم صفوفه بعدة أسماء مهمة. وكان أبرزها التعاقد مع الحارس عبد الرحمن العامري قادماً من البطائح في صفقة انتقال حر، وهي صفقة تمنح الفريق إضافة كبيرة على مستوى الخبرة والعمق في مركز حراسة المرمى.

كما نجح «الإمبراطور» في ضم المدافع ساشا إيفكوفيتش، ليواصل تعزيز خطه الخلفي، إلى جانب التعاقد مع لاعب الوسط الدولي يحيى نادر، ضمن مشروع يستهدف بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وقارياً تحت قيادة المدرب البرتغالي فيتوريا.

وفي العاصمة أبوظبي، خطف الوحدة الأضواء بإعلانه التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا أحد أبرز المدربين بالدوري السعودي، بهدف قيادة الفريق في الموسم الجديد. وتعد الصفقة مكسباً كبيراً لـ«العنابي»، خاصة أن المدرب المخضرم كان يحظى باهتمام وعروض قوية من أندية سعودية وقطرية، قبل أن يفضل شاموسكا مشروع الوحدة الرياضي ويمنح النادي دفعة معنوية وفنية كبيرة قبل انطلاق الموسم.

ولا تتوقف التحركات عند هذا الحد، إذ تواصل عدة أندية العمل بهدوء في السوق. فالوحدة يرتبط اسمه بعدد من اللاعبين الأجانب الشباب، فيما تشير التقارير إلى اقتراب كلباء من تعزيز دفاعه بالتعاقد مع عبد الله الرفاعي. كما تواصل أندية أخرى دراسة خياراتها الفنية والأجنبية قبل انطلاق فترة القيد رسمياً.

ودخل نادي خورفكان في مفاوضات متقدمة لتدعيم صفوفه بالتونسي فراس بالعربي، بينما وضع الشارقة هدف تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين ضمن عدة أسماء يتم مفاوضاتها حالياً، من بينها الجزائري رامز زروقي لاعب فينورد.

أما نادي يونايتد الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، فقد استطاع أن يحتفظ بخيرة لاعبيه، حيث جدّد عقده لاعبه السنغالي مصطفى نام لمدة موسم، بالإضافة لتجديد عقد المخضرم حبيب الفردان «35 عاماً» لموسمين إضافيين، كما جدّد للاعب ماركوس سوزا لمدة موسمين.

ومع تبقي أسابيع قليلة على فتح السوق، تبدو المؤشرات واضحة بأن ميركاتو صيف 2026 سيكون واحداً من أكثر مواسم الانتقالات نشاطاً وإثارة في السنوات الأخيرة، في ظل سباق مبكر بين الأندية لبناء فرق قادرة على المنافسة على الألقاب منذ الجولة الأولى.