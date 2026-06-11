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الرياضة

معركة القرن الـ19 تغير قميص هايتي في المونديال!

معركة القرن الـ19 تغير قميص هايتي في المونديال!
11 يونيو 2026 17:38

فرانكفورت (د ب أ) 
اضطر منتخب هايتي لتعديل تصميم قميصه الذي سيرتديه في بطولة كأس العالم بعد اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تواجد إشارة حربية، وأكدت شركة "سايتا" للملابس الرياضية تغيير تصميم القميص قبل مباراة هايتي الأولى في كأس العالم يوم السبت المقبل ضد اسكتلندا.
وسيرتدي منتخب هايتي القميص الأزرق المعدل في مباراته ضد اسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا البرازيل والمغرب.وأوضحت الشركة المصممة للقميص أيضا أن التصميم القديم لم يكن يحمل أي إشارات سياسية بل كان تكريماً لجهود الرجال والنساء الذين يساهمون يوميا في بناء مستقبل هايتي".
وتواجد في أسفل الجزء الأمامي لقميص هايتي رسما لمعركة فيرتيير عام 1803 بين العبيد المحليين والقوات الفرنسية، والتي أسفرت عن استقلال هايتي.
وارتدى منتخب هايتي هذا القميص في مباراتين وديتين قبل تدخل فيفا.
وقالت الشركة أيضا إنها صممت القمصان الأصلية تقديراً واحتفاء "بفخر وصمود وروح الشعب في هايتي"، لكنها استجابت حاليا "للمطالب الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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