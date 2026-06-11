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الرياضة

ألونسو.. الظهور الأخير!

ألونسو.. الظهور الأخير!
11 يونيو 2026 18:53

إسبانيا (أ ف ب) 
قال الإسباني فرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن وبطل العالم مرتين، الخميس إن سباق جائزة كاتالونيا الكبرى الذي يقام على أرضه هذا الأسبوع قد يكون آخر ظهور له في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة برشلونة.
ورغم أن سائق فريق أستون مارتن، الذي سيبلغ عامه الخامس والأربعين الشهر المقبل، لم يعلن أي خطط للاعتزال، فإنه أقرّ بأن إدراج حلبة برشلونة على روزنامة البطولة بالتناوب مع حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية قد يعني أنه قد لا يعود إلى الحلبة الإسبانية مجدداً.
وقال ألونسو للصحفيين: "سيكون هذا الأسبوع مميزا للغاية، وربما يكون آخر سباق لي في برشلونة ضمن الفورمولا 1، لذلك أتوجه بالشكر للجميع".
وأضاف "لم أتخذ أي قرار بعد، وزعتقد أنه بعد العطلة الصيفية سأحدد ما إذا كنت سأواصل مشواري أم لا، لكن برشلونة لن تكون ضمن الروزنامة في العام المقبل".
وعانى ألونسو هذا الموسم بسبب محدودية سيارته، لكنه نجح أخيراً في حصد أول نقطة له خلال سباق جائزة موناكو الكبرى الأسبوع الماضي بعدما أنهى السباق في المركز العاشر.

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