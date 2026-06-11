8 مواهب تطرق أبواب المجد في مونديال 2026!

معتز الشامي (أبوظبي)

اعتادت كأس العالم أن تكون المسرح الذي تصنع عليه النجوم أسماءها وتبدأ منه رحلات المجد العالمية، فمن بيليه ومارادونا إلى مبابي ويامال، كانت البطولة دائماً فرصة استثنائية لظهور وجوه جديدة تتحول بين ليلة وضحاها إلى حديث العالم.

وقبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تترقب الجماهير ظهور مجموعة من المواهب الشابة التي قد تكون على موعد مع الانفجار الكروي الأكبر في مسيرتها.

ويتصدر المكسيكي جيلبرتو مورا قائمة الأسماء المنتظرة، ويعد اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً أصغر لاعب في البطولة، ويعتبره كثيرون الجوهرة القادمة للكرة المكسيكية، ويتمتع لاعب الوسط المهاجم، بقدرات فنية عالية دفعت البعض إلى مقارنته ببدري وأندريس إنييستا، فيما يرى آخرون أنه يحمل بعض ملامح البرازيلي كاكا في طريقة انطلاقه بالكرة وصناعة اللعب.

ومن السعودية، يبرز اسم مصعب الجوير الذي يدخل البطولة بعد موسم استثنائي مع القادسية. الجوير سجل ستة أهداف وصنع 11 أخرى في الدوري السعودي، كما احتل المركز الرابع بين أفضل صناع اللعب في المسابقة، وتنتظر الجماهير رؤية ما إذا كان اللاعب الشاب قادراً على نقل هذا التألق إلى الساحة العالمية أمام منتخبات بحجم إسبانيا وأوروجواي.

أما البوسنة والهرسك فتعول على موهبة الجناح كريم ألاجبجوفيتش، صاحب الـ18 عاما، والذي لعب دوراً مهماً في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم لأول مرة منذ 12 عاماً، ويتميز اللاعب بسرعته ومهاراته الفردية العالية وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص من أنصاف المساحات.

ومن كوت ديفوار يأتي يان ديوماندي، أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة للاهتمام في أوروبا حاليا، وسجل لاعب لايبزيج الألماني 20 مساهمة تهديفية خلال الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه بين المراهقين في الدوريات الأوروبية الكبرى سوى الإسباني لامين يامال.

كما يترقب المغاربة ظهور لاعب الوسط أيوب بوعدي، الذي اختار تمثيل "أسود الأطلس" رغم تمثيله منتخبات فرنسا السنية سابقا، ورغم أنه لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، فإنه فرض نفسه أساسياً مع ليل الفرنسي خلال الموسمين الماضيين بفضل شخصيته القوية وقدراته الدفاعية والفنية المتكاملة.

ومن جنوب أفريقيا، يبرز المدافع مبيكيزيلي مبوكازي الذي لفت الأنظار بعدما فرض نفسه سريعاً في الدوري الأمريكي مع شيكاجو فاير، حيث أصبح من أفضل المدافعين الشباب في المواجهات الفردية والافتكاكات الدفاعية.

كما يبرز من اليابان المهاجم كيسوكي جوتو، الذي قدم موسماً مميزاً في الدوري البلجيكي وساهم بـ18 هدفا بين صناعة وتسجيل، فيما تأمل أستراليا أن يواصل المهاجم محمد توريه تألقه اللافت بعد سلسلة عروض قوية مع نوريتش سيتي الإنجليزي.

ورغم أن معظم هذه الأسماء تدخل البطولة بعيدا عن الأضواء التي تحيط بميسي ومبابي ورونالدو، فإن التاريخ يؤكد أن كأس العالم غالبا ما تكون المكان المثالي لصناعة نجوم جدد.