الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التميمي» إلى «دولية» إيطاليا للسكيت بورد

«التميمي» إلى «دولية» إيطاليا للسكيت بورد
11 يونيو 2026 21:23

دبي (وام)
يشارك المنتخب الوطني للسكيت بورد في منافسات البطولة الدولية للسكيت بورد، المقررة في إيطاليا خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، والمقامة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للتزلج.
يمثل المنتخب الوطني اللاعب أحمد التميمي، الذي يعد أول لاعب خليجي، يشارك في إحدى جولات بطولة السكيت بورد الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو ما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده هذه الرياضة في دولة الإمارات والمنطقة.
وحضر سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، التدريبات الختامية للاعب المنتخب الوطني الإماراتي للسكيت بورد أحمد التميمي، التي أُقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية وتابع البرنامج التدريبي للاعب ووقف على مستوى جاهزيته الفنية والبدنية.
وأكد العاجل أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة رياضة السكيت بورد والتزلج المدولب في دولة الإمارات، لكون البطولة إحدى أبرز الجولات الدولية المعتمدة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، وتشهد مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم، سعياً لحصد النقاط التصنيفية وتعزيز فرص التأهل إلى الأولمبياد.
وأشار إلى أن اللاعب الإماراتي أحمد التميمي يعد مشروعاً واعداً، تعمل الجهات الرياضية على دعمه وتطويره ضمن رؤية طويلة المدى تستهدف الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

جزيرة الحديريات
الاتحاد الدولي للتزلج
آخر الأخبار
«طيران الإمارات» تُتوّج بلقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»
اقتصاد
«طيران الإمارات» تُتوّج بلقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»
اليوم 21:59
لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية
اليوم 21:56
مدرب هالاند يرفض «النفاق العام» المحيط بالمونديال
الرياضة
مدرب هالاند يرفض «النفاق العام» المحيط بالمونديال
اليوم 21:55
واشنطن تشدّد «أمن المونديال» خشية «الذئاب المنفردة»
الرياضة
واشنطن تشدّد «أمن المونديال» خشية «الذئاب المنفردة»
اليوم 21:51
«فلاي دبي» توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا
اقتصاد
«فلاي دبي» توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا
اليوم 21:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©