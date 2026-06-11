«التميمي» إلى «دولية» إيطاليا للسكيت بورد

دبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني للسكيت بورد في منافسات البطولة الدولية للسكيت بورد، المقررة في إيطاليا خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، والمقامة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للتزلج.

يمثل المنتخب الوطني اللاعب أحمد التميمي، الذي يعد أول لاعب خليجي، يشارك في إحدى جولات بطولة السكيت بورد الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو ما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده هذه الرياضة في دولة الإمارات والمنطقة.

وحضر سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، التدريبات الختامية للاعب المنتخب الوطني الإماراتي للسكيت بورد أحمد التميمي، التي أُقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية وتابع البرنامج التدريبي للاعب ووقف على مستوى جاهزيته الفنية والبدنية.

وأكد العاجل أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة رياضة السكيت بورد والتزلج المدولب في دولة الإمارات، لكون البطولة إحدى أبرز الجولات الدولية المعتمدة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، وتشهد مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم، سعياً لحصد النقاط التصنيفية وتعزيز فرص التأهل إلى الأولمبياد.

وأشار إلى أن اللاعب الإماراتي أحمد التميمي يعد مشروعاً واعداً، تعمل الجهات الرياضية على دعمه وتطويره ضمن رؤية طويلة المدى تستهدف الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».