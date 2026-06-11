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الرياضة

واشنطن تشدّد «أمن المونديال» خشية «الذئاب المنفردة»

واشنطن تشدّد «أمن المونديال» خشية «الذئاب المنفردة»
11 يونيو 2026 21:51

واشنطن(أ ف ب)
ستكون مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في المدن الـ11 المضيفة في الولايات المتحدة «آمنة للغاية»، بحسب ما أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي الخميس، معرباً في الوقت نفسه عن قلقه إزاء هجمات «الذئاب المنفردة» خصوصاً في المساحات العامة.
وقال ماركواين مولين في برنامج «فوكس آند فريندز»: «نشعر بأننا آمنون بقدر ما يمكن أن نكون عليه. لكن لا يمكننا السيطرة، كما تعلمون، على الذئب المنفرد».
وأضاف «هناك مسألة ما نسمّيه المنطقة الرخوة، وهي المنطقة التي تسبق الدخول إلى الطوق الأمني، وهي مصدر قلق كبير بالنسبة إلينا»، وذلك قبل ساعات من انطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك.
وقال مولين إن عناصر إنفاذ القانون المحليين وعلى مستوى الولايات سيكثفون انتشارهم في تلك المناطق لضمان سلامة الحشود. وأضاف أن «المباريات ستكون آمنة للغاية».
وتنطلق البطولة الخميس في المكسيك بمواجهة بين البلد المضيف وجنوب أفريقيا، على أن تُقام 78 من مبارياتها في الولايات المتحدة.
وفي مقارنة تهدف إلى إبراز حجم الاهتمام بالبطولة العالمية لدى الأميركيين المعتادين أكثر على نسختهم المحلية من كرة القدم، قال مولين «ثمانية وسبعون سوبر بول خلال 38 يوماً. ستكون لدينا حشود أكبر من تلك التي يشهدها السوبر بول».
وأضاف «يشاهد السوبر بول 250 مليون شخص، بينما سيشاهد 1.4 مليار شخص مباريات فيفا».

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