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الرياضة

مدرب هالاند يرفض «النفاق العام» المحيط بالمونديال

مدرب هالاند يرفض «النفاق العام» المحيط بالمونديال
11 يونيو 2026 21:55

أوسلو(أ ف ب)
قال مدرب المنتخب النرويجي ستاله ستولباكن، الخميس، إن هناك «نفاقاً عاماً» يحيط بالسياق السياسي لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك عقب المشاكل التي واجهها أحد لاعبي المنتخب العراقي عند وصوله إلى البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي في مدينة جرينزبورو بولاية كارولاينا الشمالية، حيث أقام المنتخب النرويجي معسكره الأساسي، سُئل ستولباكن عن حالة أيمن حسين، المهاجم البارز في المنتخب العراقي، الخصم الأول لمنتخب النرويج.
وبحسب شبكة «سي بي إس»، فقد تم احتجاز اللاعب لمدة سبع ساعات من قبل عناصر الجمارك وحرس الحدود الأميركية في مطار شيكاغو، مساء الجمعة، عند وصوله مع بعثة منتخب «أسود الرافدين».
وقال ستولباكن، المدرب السابق لنادي كوبنهاجن الدنماركي: «نتفق جميعاً على أن ما حدث غير ضروري، وأن الكثير من الأمور كان يمكن التعامل معها بشكل مختلف، لكننا جميعاً منافقون».
وأضاف «ومع ذلك، تُنظَّم بطولة كأس العالم هنا، ونحن هنا من أجل لعب كرة القدم».
وتخوض النرويج بقيادة إيرلينج هالاند أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1998، حيث ستواجه العراق في 16 الجاري، ثم السنغال في 22 منه، وفرنسا في 26 ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

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