«أدنوك للمحترفين» يترقب قفزة تاريخية في القيمة التسويقية

معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب انطلاق موسم 2026-2027، وتحضيرات الأندية لموسم ينتظر أن يكون استثنائياً، وقبل انطلاق المعسكرات الخارجية لأنديتنا في أوروبا، ظهرت مؤشرات أخرى إيجابية، حيث تبدو أندية دوري أدنوك للمحترفين أمام فرصة جديدة لتعزيز حضورها الفني والتسويقي، في ظل مشاركة سبعة أندية إماراتية في البطولات الخارجية بين المسابقات الآسيوية والخليجية، إلى جانب النشاط الملحوظ في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت دراسة تسويقية خاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أطلقها على هامش المناقشات التي سبقت زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة المقبلة من 24 إلى 32 فريقاً، إلى ارتفاع القيم السوقية لدوريات غرب آسيا بشكل كبير.

وألقت الدراسة الضوء على تطور دوري أدنوك للمحترفين بصورة كبيرة، حيث حلت رابطة المحترفين الإماراتية في صدارة الروابط المحترفة بالقارة، ضمن الأكثر حوكمة وتميزاً في الجانب الترويجي والتسويقي ودعم مسابقات المحترفين على المستوى الوطني، بالاضافة لكون الرابطة الأكثر تطوراً في نظام تراخيص الأندية.

وتوقعت الدراسة بتحقيق الدوري الإماراتي لقفزات خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع مؤشرات منافسات الأندية في البطولات القارية، حيث توِّج العين بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بمسماه القديم، وحصد الشارقة أول لقب للنسخة الجديدة من دوري الأبطال 2.

ورفع اللقبان مؤشرات الجودة الفنية لأندية دورينا، وأكدت الدراسة الفوائد الايجابية لزيادة عدد مقاعد بطولة «النخبة» في زيادة التنافسية بين الفرق في الغرب.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري أدنوك للمحترفين نحو 326.4 مليون يورو، وفقاً لبيانات «ترانسفير ماركت»، بعدما كانت قد وصلت إلى 363.35 مليون يورو قبل موسمين، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية استعادة منحنى النمو خلال الأشهر المقبلة.

وتزداد التوقعات بالعودة إلى الارتفاع نظراً للتحركات المبكرة للأندية في سوق الانتقالات، حيث أعلنت أندية عدة عن صفقات نوعية، بينما تواصل أندية أخرى مفاوضاتها مع أسماء محلية وأجنبية بارزة، في وقت يتوقع فيه أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التعاقدات المؤثرة.

كما ستمثل المشاركات الخارجية عاملاً مهماً في رفع القيمة السوقية للأندية واللاعبين، حيث تستعد فرق إماراتية لخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، إلى جانب بطولة دوري أبطال الخليج، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة أكبر للظهور على المستوى القاري، وزيادة قيمتهم الفنية والتسويقية.