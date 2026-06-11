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الرياضة

القبيسي: ملف العين حسم استضافة مونديال هوكي الجليد عن جدارة

«هوكي الجليد» يترقب طفرة جديدة مع تنظيم مونديال العين (من المصدر)
12 يونيو 2026 01:17

علي معالي (أبوظبي)

تأكد مشاركة 6 دول في كأس العالم لهوكي الجليد للمستوى الثاني (A) المقرر إقامتها في مدينة العين في أبريل 2027، حيث يضم المونديال كرواتيا، صربيا، جورجيا، بلجيكا، أستراليا، بجانب منتخبنا الوطني.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد هوكي الجليد، أن تلك الدول تأهلت بالفعل في ضوء التصفيات التي جرت، مشدداً على أن مشاركة هذه الدول في هذا الحدث العالمي الكبير يؤكد قيمة وأهمية ذلك الحدث.

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وأضاف: «مدينة العين والملف الخاص، الذي تم تجهيزه في الترشُح لاستضافة الحدث الكبير كان حاسماً، ونجحنا في تغيير فكرة إقامة البطولة في المدن الرئيسة، سواء السياسية أو الاقتصادية، لننقل بذلك اللعبة والاتحاد الدولي إلى فكرة جديدة، في ظل الترتيبات العالمية الجاهزة لاستضافة الحدث في مدينة العين».
وقال القبيسي: «حظي ملف الإمارات بتأييد أغلبية الأصوات أثناء استعراضه أمام ملفات الدول المتقدمة للاستضافة البطولة، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد، والذي جرى بالعاصمة السويدية ستوكهولم في مايو الماضي، بمشاركة 84 دولة، ونجحنا في استقطاب الحدث الكبير، ليتم تتويج جهودنا في ظل الدعم الكبير الذي نجده من القيادة الرشيدة، واهتمام وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية».
وتابع: «نسعى إلى نشر اللعبة خصوصاً وأن استضافة كأس العالم المقبلة في العين سيكون لها تأثيرها الكبير، مع ترتيب صالة التزلج في العين بمواصفات عالمية».

مونديال هوكي الجليد
هوكي الجليد
العين
كأس العالم لهوكي الجليد
هامل القبيسي
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