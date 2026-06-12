كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على التشيك في كأس العالم

وادي الحجارة (رويترز)

نجحت كوريا الجنوبية في قلب تأخرها بهدف لتحقق فوزاً ​مثيراً 2-1 على جمهورية التشيك في مباراتهما الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم لكرة ⁠القدم اليوم الجمعة.

وسجل البديل أو هيون-جيو ​هدف الفوز لكوريا الجنوبية في ​الدقيقة 80.

أهدر ‌قائد المنتخب الكوري ⁠سون ​هيونج-مين عدداً من الفرص الجيدة، قبل أن يكسر نظيره التشيكي لاديسلاف كريتشي التعادل في الدقيقة 59 بضربة ‌رأس من كرة طويلة، رغم سيطرة ‌كوريا الجنوبية على مجريات المباراة. لكن التقدم لم يدم طويلاً إذ ​حافظ هوانج إن-بيوم على رباطة جأشه وسدد الكرة فوق الحارس بعد ثماني دقائق ليدرك التعادل.

ظن توماس سوشيك أنه أعاد التقدم ‌للتشيك بضربة رأس ​من ركلة حرة في الدقيقة 77، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وبعد أقل من ثلاث دقائق تقدم ​الكوريون ‌عندما ⁠تحول هوانج ‌إلى صانع ‌ألعاب، إذ مرر الكرة إلى أوه الذي سددها في ⁠المرمى من مسافة قريبة.

وتتصدر المكسيك، إحدى ​الدول المضيفة للبطولة، المجموعة بعد فوزها 2-صفر على جنوب أفريقيا. وستلتقي مع كوريا الجنوبية في وادي الحجارة يوم الخميس المقبل، بينما ​ستواجه التشيك جنوب أفريقيا في أتلانتا.