«سبارتن سيتي» يطلق النسخة الثانية في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستقبال آلاف المشاركين مع عودة "سبارتن سيتي" غداً إلى الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتُنظَّم الفعالية من قبل مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن ميدل إيست، بالتعاون مع مجموعة أي تي بي الإعلامية، لتجمع الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية وفرق الشركات والعائلات والمشاركين للمرة الأولى ضمن تجربة سباق حواجز فريدة من نوعها في دولة الإمارات .

وسيخوض المشاركون سباقاً بطول 3 كيلومترات يضم 15 من أشهر حواجز سبارتن، المصممة لاختبار القوة والتحمّل والرشاقة والقدرة على التحدي. وينطلق السباق من داخل الاتحاد أرينا، ليشق المشاركون طريقهم عبر حواجز سبارتن وصولاً إلى شاطئ ياس باي، قبل العودة إلى خط النهاية داخل الاتحاد أرينا، حيث يحصل المشاركون على ميدالية سبارتن والقميص التذكاري للسباق .

أما "سبارتن كيدز"، فتمنح الأطفال فرصة خوض تحدّيهم الخاص من خلال سباقات مصممة بما يتناسب مع أعمارهم.

ويستقبل البرنامج الأطفال بين 4 و14 عاماً، ويتضمن سباقات مفتوحة لمسافتي 1 كيلومتر و1.5 كيلومتر، فيما يأخذ سباق 3 كيلومترات طابعاً تنافسياً، بما يعزز الثقة بالنفس وروح التحدي في أجواء ممتعة وداعمة. ويحصل جميع المشاركين على ميدالية إنهاء السباق، فيما يفوز أصحاب المراكز الأولى في سباق الأطفال لمسافة 3 كيلومترات بعضويات ياس السنوية الفضية، المقدّمة من ميرال .

وبعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى بمشاركة أكثر من 2,000 متسابق، تعود "سبارتن سيتي" هذا العام لتجمع آلاف المشاركين من مختلف المستويات في يومٍ حافل بالتحدي والحماس وروح سبارتن.

وفي تعليقه قبيل انطلاق الفعالية، قال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: "تعكس "سبارتن سيتي" التزامنا المستمر بتشجيع أنماط الحياة النشطة، وتوفير فرص تتيح للأفراد من مختلف الأعمار والقدرات المشاركة في الأنشطة الرياضية. ونتطلع إلى استقبال المشاركين من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها لخوض تجربة رياضية عالمية تحتفي بالتحدي وتجاوز التحديات وروح المجتمع".

ومع انطلاق دفعات المشاركين كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 7:15 صباحاً، ينتظر الزوار والمشاركون يومٌ حافل بالتحديات والأنشطة وروح سبارتن في الاتحاد أرينا.