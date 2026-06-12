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الرياضة

أغلى 10 مواهب شابة في كأس العالم 2026.. يامال يتصدر

أغلى 10 مواهب شابة في كأس العالم 2026.. يامال يتصدر
12 يونيو 2026 14:16

معتز الشامي (أبوظبي)
توفّر بطولة كأس العالم أكبر منصة ممكنة أمام المواهب الشابة للإعلان عن نفسها كنجوم عالميين من الصف الأول، وسيشهد مونديال أميركا الشمالية هذا الصيف ظهور مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين الواعدين. ومع توسع البطولة إلى 48 منتخباً، ستتاح الفرصة لعدد أكبر من النجوم الصاعدين من مختلف أنحاء العالم للتألق على الساحة العالمية.
ولطالما كانت كأس العالم المسرح الذي صنع شهرة العديد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما أضاؤوا أجواء البطولة الدولية الأكثر أهمية ومكانة، فمن ينسى المشاركة الأولى للنجم الفرنسي كيليام مبابي في كأس العالم 2018؟، حيث خطف الأضواء بتسجيله 4 أهداف، من بينها الهدف الحاسم في المباراة النهائية، ليسهم في تتويج فرنسا باللقب العالمي.
كما فرض الألماني توماس مولر نفسه على الساحة الدولية خلال مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما أحرز 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي.
وبالعودة إلى الوراء أكثر، ظهر الأسطورة البرازيلية بيليه للعالم بأسره في نسخة 1958، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة ويسهم في قيادة البرازيل إلى أول لقب عالمي في تاريخها بالسويد، وبناء على القيم السوقية المعتمدة من موقع «ترانسفير ماركت»، نستعرض أفضل 10 مواهب شابة (تحت 21 عاما) المشاركة في كأس العالم هذا الصيف.
وتشهد البطولة مشاركة 86 لاعباً تحت سن 21 عاماً، ويتصدّر القائمة، الإسباني لامين يامال بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو. ويتطلع نجم برشلونة إلى مواصلة تألقه العالمي بعد المستويات المذهلة التي قدمها في بطولة أمم أوروبا 2024.
وبعد الأدوار المؤثرة التي لعباها في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، حصل كل من البرتغالي جواو نيفيز (140 مليون يورو) والفرنسي ديزيريه دويه (120 مليون يورو) على زيادات كبيرة في قيمتهما السوقية، ضمن تحديث الدوري الفرنسي، ليصبحا اللاعبين الوحيدين الآخرين تحت 21 عاماً الذين تتجاوز قيمتهم السوقية حاجز 100 مليون يورو.
ويُعد الإيفواري يان ديوماندي (90 مليون يورو) اللاعب الأفريقي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى، بعدما لفت الأنظار خلال موسمه الاستثنائي مع نادي لايبزيج. وبنفس القيمة السوقية، يحتل نجم تركيا أردا جولر المركز الرابع في القائمة.
أما أفضل موهبة شابة من أميركا الجنوبية في البطولة وفقاً للقيمة السوقية فهو الأرجنتيني نيكو باز (80 مليون يورو)، ويتساوى معه في القيمة نجم منتخب إسبانيا باو كوبارسي، ونجم منتخب فرنسا وارن زائير إيمري.
ويكمل قائمة العشرة الأوائل مهاجم منتخب تركيا كينان يلدز بقيمة سوقية 75 مليون يورو، ثم نجما منتخب إنجلترا كوبي ماينو، ونيكو أوريلي، بقيمة سوقية 75 مليون يورو، لكل منهما.

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