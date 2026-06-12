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الرياضة

في ياس.. المونديال على المضمار!

في ياس.. المونديال على المضمار!
12 يونيو 2026 14:16

أبوظبي (الاتحاد)

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كأس العالم 2026
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بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، يستعد مجلس ياس الرياضي، الوجهة التي تلتقي فيها العروض الحية للفعاليات في حلبة مرسى ياس، لاستقبال عشاق الرياضة لمتابعة مباريات البطولة مباشرة على شاشات العرض طوال فترة المنافسات، بداية من دور المجموعات وصولاً إلى المباراة النهائية.
ولن يكتفي المجلس بعرض مباريات كإس العالم فقط، ولكن سوف يتم عرض البث المباشر لجولات بطولة العالم لسيارات الفورمولا1 التي تقام في نفس الفترة، أبرزها سباق جائزة برشلونة الكبرى المقررر له بعد غد الأحد.وسيحظى ضيوف الحلبة بخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي يقدمها مقهى هاوس 9712، ما يوفر الأجواء المثالية للاستمتاع بمشاهدة المنافسات الرياضية المباشرة بصحبة الأصدقاء ومشجعي كرة القدم.
وتتوفر تذاكر الدخول العام لمتابعة مباريات كأس العالم ابتداءً من 50 درهماً، وتشمل رصيداً بقيمة 25 درهماً يمكن استخدامه لشراء المأكولات والمشروبات خلال الفعالية. كما تتوفر تذاكر فئة مميزة بسعر 100 درهم، وتشمل مقاعد مضمونة في الصفوف الأمامية بالإضافة إلى رصيد بقيمة 50 درهماً للمأكولات والمشروبات.

حلبة ياس
كأس العالم
الفورمولا-1
المونديال
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