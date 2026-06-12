الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل المونديال.. فمن هو؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتزايد التوقعات حول هوية المنتخب القادر على رفع الكأس الذهبية في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة. وفي ظل التطور المتسارع لتقنيات تحليل البيانات، لجأت منصة ذكاء اصطناعي متخصصة إلى دراسة مجموعة ضخمة من المؤشرات والإحصائيات لتحديد المنتخبات الأوفر حظا للفوز باللقب.

ونشرت شركة AVISIA الفرنسية المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، دراسة جديدة تتنبأ بفرص المنتخبات الوطنية في الفوز بلقب كأس العالم، ولا يعتمد النموذج الذي طورته الشركة على النتائج الأخيرة فقط، بل يستند إلى آلاف البيانات والإحصائيات المتعلقة بالأداء الهجومي والدفاعي لكل منتخب، وسجله في البطولات الدولية، ومستويات اللياقة البدنية للاعبين، وقوة التشكيلة، والقيمة السوقية للعناصر المختلفة، إضافة إلى الأداء الفردي للنجوم البارزين.

كما يأخذ النموذج في الاعتبار مؤشرات متقدمة مثل الأهداف المتوقعة، وعدد الفرص المصنوعة، واستعادة الكرة، وكفاءة الفرق داخل منطقتي الجزاء دفاعباً وهجومياً.

وبعد معالجة هذه الكمية الضخمة من المعلومات، توصل النموذج إلى أن منتخبي فرنسا والأرجنتين هما الأوفر حظا للتتويج باللقب في المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو المقبل في ولاية نيوجيرسي الأميركية. ومنح الذكاء الاصطناعي كل منهما نسبة 21% للفوز بكأس العالم.

ويدخل المنتخب الفرنسي البطولة مدعوما بجيل استثنائي من اللاعبين، يتقدمهم النجم كيليان مبابي، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم. كما تتمتع فرنسا بعمق كبير في مختلف المراكز وخبرة واسعة في البطولات الكبرى، بعدما بلغت نهائي كأس العالم مرتين في آخر نسختين وتوجت باللقب عام 2018.

أما المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب مونديال 2022، فيعتمد على مزيج من الخبرة والشباب تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، ويأمل عشاق "التانجو" أن يقود النجم الأسطوري ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي جديد في آخر مشاركاته في كأس العالم.

فيما جاء المنتخب الإسباني في المركز التالي مباشرة بنسبة 20% للفوز باللقب. ويتميز منتخب "لا روخا" بأسلوبه المعتمد على الاستحواذ على الكرة، وجودة خط الوسط، إلى جانب موهبة نجمه الأبرز لامين يامال، الذي ينظر إليه باعتباره أحد أفضل لاعبي العالم.

وحلت البرازيل والبرتغال بعد ذلك بنسبة 19% لكل منهما، حيث أشاد الذكاء الاصطناعي بالتوازن التكتيكي الذي أرساه المدرب كارلو أنشيلوتي، إضافة إلى الجودة الفنية التي يتمتع بها نجوم الفريق مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا.

أما البرتغال، فقد حصلت على تقييم مرتفع بفضل خط وسطها المتميز الذي يضم برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز وفيتينيا، إلى جانب المستوى الموثوق للحارس ديوجو كوستا، والخبرة المتمثلة في النجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

وحصل منتخب إنجلترا على 12% من نسب الفوز بالبطولة، رغم امتلاك "الأسود الثلاثة" مجموعة من أبرز نجوم العالم، مثل هاري كين وديكلان رايس، فإن الدراسة ترى أن الحالة البدنية العامة للفريق لا تضاهي تلك التي تتمتع بها بعض المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب.ورغم دقة النماذج الإحصائية الحديثة، فإن الذكاء الاصطناعي نفسه يعترف بمحدوديته. فهناك عوامل يصعب قياسها بالأرقام، مثل الروح الجماعية داخل الفريق، والضغوط النفسية في المباريات الإقصائية، والقيادة داخل غرفة الملابس، واللحظات الحاسمة التي قد تغير مسار البطولة بالكامل

لذلك، ورغم أن الأرقام تمنح فرنسا والأرجنتين أفضلية طفيفة قبل انطلاق البطولة، فإن كأس العالم يبقى دائماً مسرحاً للمفاجآت، وهو ما يجعل التنبؤ بالبطل الحقيقي أمراً بالغ الصعوبة حتى بالنسبة لأكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً.