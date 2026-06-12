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الرياضة

رونالدو : ضربة البداية الأهم للبرتغال حالياً!

رونالدو : ضربة البداية الأهم للبرتغال حالياً!
12 يونيو 2026 18:02

لشبونة (أ ف ب) 
أعرب  الأسطورة كريستيانو رونالدو، عن تفاؤله الكبير قبل سفره مع منتخب البرتغال من لشبونة إلى معسكره في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم، ويستعد رونالدو لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.وقال رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً والحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، في أول ظهور إعلامي له منذ انطلاق المعسكر التحضيري للمنتخب البرتغالي "ندخل هذه البطولة بكثير من الأمل والطموح".
وأضاف قائد المنتخب البرتغالي "كانت فترة التحضير جيدة جداً، رغم أنها كانت شاقة لأننا عملنا بجد، لكنني أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة"، وتابع: "أنا متفائل للغاية، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد وأننا سنقدم بطولة قوية".
وعن الجيل الحالي للمنتخب البرتغالي، قال "إنه جيل مميز للغاية وقادر على منح الجماهير البرتغالية الكثير من الأفراح"، مشدداً على أهمية البداية القوية في البطولة، وأكد أن "الأهم هو الفوز في المباراة الأولى، ثم الثانية والثالثة، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة، وبعدها التقدم خطوة بخطوة من مباراة إلى أخرى".
ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم في 17 من الشهرالجاري بمواجهة جمهورية الكونجو الديمقراطية، قبل أن يلتقي أوزبكستان وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

 

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