كينيونيس.. بصمة المكسيك الأولى في تاريخ افتتاح المونديال

عمرو عبيد (القاهرة)

أهدى النجم المكسيكي، خوليان كينيونيس، منتخب بلده، «البصمة الأولى» في قائمة الأهداف الافتتاحية، عبر تاريخ كأس العالم، بعدما سجّل أول أهداف النُسخة الحالية، في شباك جنوب أفريقيا، إذ لم يسبق لأي لاعب من «التري كولور» إحراز أي هدف افتتاحي في أولى مباريات كأس العالم، كما أنه الهدف الأول لخوليان مع المكسيك في عام 2026، بعدما سبق له تسجيل هدفين دوليين فقط، كلاهما في عام 2024.

ويأتي كينيونيس رابعاً، في ترتيب أكبر مُسجّلي الهدف الأول في المونديال، بـ29 عاماً، متساوياً مع الألماني، يورجن كلينسمان، صاحب أول أهداف نُسخة 1994، ويسبقهما إينر فالنسيا، الذي افتتح أهداف مونديال 2022، مع الإكوادور، حيث كان يبلغ وقتها 33 عاماً، وهو الأكبر عُمراً على الإطلاق، يليه البرازيلي سيزار سامبايو بـ30 عاماً في 1998، وأليساندرو ألتوبيللي الإيطالي، بنفس العُمر، في بطولة 1986.

أما عن أصغر اللاعبين، الذين نجحوا في تسجيل الهدف الافتتاحي المونديالي، فيأتي كل من الألماني جوزيف «يوب» جوتشيل، بهدفه في عام 1938، واليوغوسلافي ميلوش ميلوتينوفيتش صاحب الهدف الأول في 1954، وكان كلاهما في عُمر الـ21 عاماً.

ويتصدّر تلك القائمة نجوم البرازيل، بـ4 أهداف افتتاحية، إلا أن الطريف تمثّل في هدف مارسيلو عام 2014، الذي أحرزه في مرماه، لمصلحة كرواتيا، ولهذا يُعد لاعبو ألمانيا، الأغزر تسجيلاً للأهداف الافتتاحية، بواقع 4 أهداف لـ«الماكينات»، يليهما الأرجنتين بـ3 أهداف، و2 لفرنسا، بينهما الهدف الأول في تاريخ كأس العالم بأكمله، لنجم «الديوك» القديم، لوسيان لوران، عام 1930.

وتمتلك القارة الأفريقية، 3 أهداف افتتاحية تاريخية، أسقط بها الكاميروني فرانسوا أومام بيك المنتخب الأرجنتيني عام 1990، ثم ضرب السنغالي بابا بوبا ديوب المنتخب الفرنسي عام 2002، قبل أن يفتتح الجنوب أفريقي سيفيوي تشابالالا، نُسخة 2010، بهدفه الأول، خلال التعادُل مع المكسيك، 1-1 آنذاك.

وتُعد درجات الدوري الفرنسي، الأكثر ظهوراً في تلك القائمة، مُمثّلة في 5 لاعبين، نجحوا في تسجيل الهدف المونديالي الأول في كل نُسخة، بواقع 3 أهداف لـ«ليج ون» وهدف للدرجة الثانية، وهدف لدوري الهواة الفرنسي، كما تملك «البوندسليجا» 3 أهداف أيضاً، مثل الدوري الأرجنتيني.

بينما ظهرت «الليجا» مرة واحدة فقط، بهدف عكسي لمارسيلو لاعب ريال مدريد الأسبق، وكذلك «الكالشيو» بهدف وحيد، لألتوبيللي، نجم إنتر ميلان آنذاك، وكان «الأسطوريان»، أديمير وبيليه، قد منحا الدوري البرازيلي مقعدين في تلك القائمة، بهدفي 1950 و1966، بينما سجّل البرازيلي الثالث، سامبايو، هدفه عام 1998، حين كان لاعباً في الدوري الياباني، في ظهوره الوحيد.

ومن جهة أخرى، يُعتبر منتخبا بلغاريا والمكسيك، الأكثر استقبالاً لتلك الأهداف الافتتاحية، بواقع 3 أهداف في شباك كلٍ منهما، مقابل هدفين في شباك الأرجنتين، ومثلهما في مرمى فرنسا، في حين تلقت البرازيل الهدف الذاتي الوحيد عبر مارسيلو، بينما اهتزت شباك إيطاليا بأسرع تلك الأهداف، للفرنسي بيرنارد لاكومب، بعد 31 ثانية فقط في افتتاح نُسخة 1978، أما ألمانيا، فقد تلقت الهدف الافتتاحي من الأرجنتيني أوريستي كورباتا، عام 1958، بعد 3 دقائق فقط، لكن «الماكينات» ردّ بـ«ثُلاثية».