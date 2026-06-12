«التعليم» و«فيريرو الخليج».. شراكة لدعم الألعاب المدرسية

معتصم عبدالله (دبي)

برعاية وزارة الرياضة، أبرم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي شراكة استراتيجية مع «فيريرو الخليج»، بهدف دعم بطولات الألعاب المدرسية وتعزيز النشاط البدني بين الطلبة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وترسيخ أنماط الحياة الصحية لدى الأطفال والناشئة والشباب، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وجرى الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الرياضة في دبي، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وفابيو غريلي، المدير الإقليمي لشركة «فيريرو الخليج».

وبموجب الاتفاقية، ستدعم «فيريرو الخليج» من خلال برنامجها للمسؤولية المجتمعية «الحركة بهجة وحياة» بطولات الألعاب المدرسية لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من موسم 2026-2027، عبر المساهمة في تطوير عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ، إلى جانب دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز النشاط البدني ونشر الثقافة الصحية بين الطلبة.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الوزارة والاتحاد الرامية إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الوطنية، وتوفير بيئة تربوية ورياضية متكاملة تدعم نموها وتطورها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة ورفع راية الإمارات في المحافل الإقليمية والعالمية.

وقال:«تجسد هذه الاتفاقية التزام وزارة الرياضة واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بدعم النشء والشباب عبر مسار متكامل يبدأ من المراحل العمرية المبكرة، ويمتد إلى برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني والإداري، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

من جانبه، أعرب فابيو غريلي عن اعتزاز «فيريرو الخليج» بالتعاون مع الاتحاد دعماً لرسالة وزارة الرياضة في تعزيز المنظومة الرياضية وترسيخ مفاهيم الصحة والرفاه المجتمعي، مؤكداً أن الشراكة تعكس توافقاً في الرؤى نحو بناء مجتمعات أكثر نشاطاً وصحة.

وستشمل مجالات التعاون إطلاق مبادرات لتشجيع المشاركة الرياضية في المدارس والجامعات، وتنظيم ورش عمل وبرامج توعوية لتعزيز ثقافة النشاط البدني، إلى جانب تطوير مبادرات مجتمعية تستهدف الأسرة والطلبة.

كما يتضمن برنامج «الحركة بهجة وحياة» إنشاء مناطق تفاعلية خلال بطولات الألعاب المدرسية تستقبل الأطفال وأولياء الأمور، وتقدم أنشطة رياضية مبتكرة بإشراف مدربين معتمدين، بما يعزز الترابط بين الأسرة والرياضة، ويدعم مستهدفات عام الأسرة 2026 ورؤية الدولة في بناء مجتمع صحي ونشط.