«يو إف سي فريدام 250» يخطف الأنظار بنزالات نارية في البيت الأبيض

دبي (الاتحاد)

أعلنت ستارزبلاي، المنصة الترفيهية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، عن النقل المباشر لأحد أكثر نزالات UFC ترقباً على الإطلاق.

وسيتمكن الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من متابعة UFC Freedom 250 مباشرةً وحصرياً عبر تطبيق ستارزبلاي، ليحظى عشاق الفنون القتالية المختلطة ببطاقة نزالات استثنائية تتصدرها مواجهتا إليا توبوريا ضد جاستن غيثجي، وأليكس بيريرا ضد سيريل غان.

وبصفتها الموطن الرسمي لنزالات UFC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل ستارزبلاي توفير إمكانية الوصول المباشر والحصري إلى فعاليات UFC لمشتركيها، عبر تجربة مشاهدة متكاملة ومتاحة على مختلف الأجهزة والمنصات الرقمية، ما يتيح للجماهير متابعة جميع لحظات الإثارة أينما كانوا.

ومن المقرر أن تُقام النزالات يوم 15 يونيو في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، عند الساعة 4:00 فجراً بتوقيت دولة الإمارات (12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وقد استقطب UFC Freedom 250 اهتماماً عالمياً واسعاً قبل انطلاق أسبوع النزالات، بفضل الموقع الفريد للحدث في البيت الأبيض، إلى جانب قائمة المشاركين التي تضم عدداً من أبرز نجوم الرياضة وأكثرهم شهرة. ومن المتوقع أن يكون أحد أكثر الأحداث الرياضية حديثاً هذا الصيف، مع متابعة جماهيرية واسعة من عشاق UFC حول العالم.

ويشهد النزال الرئيسي مواجهة مرتقبة تجمع بين النجم العالمي غير المهزوم إيليا «إل ماتادور» توبوريا ومحبوب الجماهير جاستن «ذا هايلايت» غيثجي في مواجهة تجمع اثنين من أبرز مقاتلي الـUFC. ويواصل توبوريا ترسيخ مكانته كأحد أكبر نجوم UFC، فيما يعود غيثجي إلى دائرة الأضواء سعياً لإضافة فصل جديد إلى مسيرته الحافلة، في مواجهة تَعِد بالكثير من الإثارة والندية.

كما تتضمن البطاقة مواجهة بارزة تجمع بين البطل السابق أليكس «بواتان» بيريرا وخصمه سيريل «بون غامين» غان. ويُعدّ بيريرا أحد أكثر الأسماء حضوراً وتأثيراً في الرياضة، بينما يدخل غان هذا النزال سعياً للعودة إلى قمة الوزن الثقيل. وتعزز هذه المواجهة من قوة الحدث وأهميته، ضمن بطاقة حافلة بالنجوم والمواجهات الكبرى.

ويأتي هذا الحدث في وقت تواصل فيه UFC تعزيز شعبيتها في منطقة الشرق الأوسط، مستقطبةً جيلاً جديداً من الجماهير، ومؤكدةً مكانتها واحدة من أبرز العلامات الرياضية والترفيهية على مستوى العالم.

من خلال استضافة فعاليات مباشرة كبرى في المنطقة وتحقيق مستويات قياسية من التفاعل عبر المنصات الرقمية، أصبحت الفنون القتالية المختلطة واحدة من أسرع الرياضات نمواً في المنطقة.

وتبدأ أسعار الاشتراك في STARZPLAY من 44.99 درهماً إماراتياً شهرياً، ما يمنح المشتركين إمكانية مشاهدة UFC Freedom 250 مباشرةً في 15 يونيو، إلى جانب مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي والرياضي المميز.