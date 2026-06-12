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الرياضة

«عباقرة المونديال».. خريج هارفارد و«بارعو الشطرنج» ومتحدث الـ9 لغات

محمد صلاح أحد أكبر عشاق الشطرنج بين لاعبي كرة القدم (الاتحاد)
13 يونيو 2026 01:04

معتز الشامي (أبوظبي)

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كأس العالم 2026
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لا يقتصر كأس العالم 2026 على استعراض المهارات الكروية فقط، بل يقدم أيضاً مجموعة من اللاعبين الذين يملكون قصصاً استثنائية خارج المستطيل الأخضر، ليؤكدوا أن النجاح في كرة القدم لا يتعارض مع التفوق العلمي والثقافي.
ويبرز الأميركي مات فريز، حارس مرمى منتخب الولايات المتحدة، كواحد من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في البطولة، فالحارس البالغ من العمر 27 عاماً يحمل شهادة في الاقتصاد من جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات في العالم، ليصبح أول خريج من هارفارد يشارك في نهائيات كأس العالم للرجال.
ولم يكن تفوق فريز أكاديمياً فقط، بل انعكس أيضاً على أدائه داخل الملعب. فقد أجرى خلال دراسته مشروعاً بحثياً موسعاً حول ركلات الجزاء، ساعده لاحقاً على قراءة تحركات اللاعبين وتحليل سلوك المسددين، وهو ما ظهر بوضوح خلال بطولة الكأس الذهبية 2025 عندما لعب دوراً بارزاً في تأهل الولايات المتحدة عبر ركلات الترجيح.
وفي سويسرا، يلفت المدافع مانويل أكانجي الأنظار بقدرات ذهنية استثنائية جعلته يوصف بـ«الآلة الحاسبة البشرية»، ويشتهر أكانجي بقدرته على إجراء عمليات حسابية معقدة في ثوانٍ معدودة، وهي موهبة اكتشفها منذ طفولته.
أما الياباني يوتو ناجاتومو، فيقدم نموذجاً آخر للجمع بين العلم والرياضة. فقد تخرج في جامعة ميجي اليابانية المرموقة حاملاً شهادة في الاقتصاد، مما ساعده في بدء رحلة احترافية قادته إلى أندية كبيرة مثل إنتر ميلان وغلطة سراي.
وفي الجانب اللغوي، يبرز البلجيكي روميلو لوكاكو كواحد من أكثر لاعبي البطولة ثقافة وقدرة على التواصل، حيث يتحدث 9 لغات مختلفة تشمل الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والهولندية والفلامنكية، بجانب لغة اللينجالا الأفريقية، مما يجعله ظاهرة نادرة في عالم كرة القدم.
ولا تتوقف القصص المميزة عند هذا الحد، إذ تحظى لعبة الشطرنج بشعبية كبيرة بين عدد من نجوم المونديال، أبرزهم المصري محمد صلاح الذي يمارس الشطرنج يومياً تقريباً، بينما يرى النرويجي إيرلينج هالاند أن اللعبة تشبه كرة القدم في ضرورة التفكير المسبق واتخاذ القرارات السريعة.
كما ينضم الإنجليزي هاري كين إلى قائمة عشاق الشطرنج، إلى جانب مارتن أوديجارد وكريستيان بوليسيتش ومارتن زوبيميندي وأنتوني جوردون، في مشهد يعكس ارتباط النجاح الرياضي بالذكاء والقدرة على التخطيط، وفي بطولة تضم أفضل لاعبي العالم، تثبت هذه النماذج أن التميز لا يُقاس بالأهداف والألقاب، وإنما بالقدرة على تطوير العقل وبناء شخصية قادرة على النجاح داخل الملعب وخارجه.

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