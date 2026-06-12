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الرياضة

77.400 نقطة تمنح الإمارات صدارة اليوم الأول من «الوطنية للجوجيتسو»

اليوم الأول من البطولة شهد منافسات قوية (وام)
13 يونيو 2026 01:04

أبوظبي (وام)

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فرض لاعبو الإمارات حضورهم القوي على منافسات اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، بعدما تصدروا الترتيب العام للدول والأكاديميات مع ختام النزالات التي استضافتها «مبادلة أرينا» في أبوظبي، وشهدت منافسات فئات الأساتذة والهواة من الرجال والسيدات.
وجاءت الإمارات في صدارة ترتيب الدول برصيد 77.400 نقطة، متقدمة بفارق كبير على البرازيل التي حلت في المركز الثاني برصيد 37.500 نقطة، فيما جاءت كولومبيا ثالثة برصيد 28.900 نقطة، في مؤشر يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو في الدولة على المستويين الفني والتنافسي.
وعلى مستوى الأكاديميات والأندية، واصلت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية تألقها بتصدره الترتيب العام برصيد 53.450 نقطة، وتلتها أكاديمية «M.O.D» الإماراتية في المركز الثاني برصيد 29.900 نقطة، فيما جاء فريق أبوظبي في المركز الثالث برصيد 18.250 نقطة، ليؤكد ذلك قوة منظومة إعداد اللاعبين في الدولة وقدرتها على المنافسة في مختلف الفئات.
حضر المنافسات وقام بتتويج الفائزين كل من: محمد بن دلموج الظاهري، وحميد الكتبي، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات فئات الأساتذة والهواة، الذين قدموا مستويات فنية متميزة عكست التطور المستمر للعبة محلياً ودولياً، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالندية والتنافس، وحضور جماهيري لافت.
كما برز عدد من اللاعبين الإماراتيين خلال المنافسات، وفي مقدمتهم زايد الحوسني لاعب أكاديمية «M.O.D»، الذي توِّج بالميدالية الذهبية في فئة الحزام البني للأساتذة 1 لوزن 77 كجم، بعد أداء مميز في سلسلة من النزالات القوية.
وأكد حميد الكتبي أن النتائج التي تحققت في اليوم الأول تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، سواء على مستوى استضافة وتنظيم البطولات الكبرى أو في بناء قاعدة واسعة من اللاعبين القادرين على المنافسة، وتحقيق الإنجازات في مختلف الفئات العمرية والمستويات.
وقال: «تصدُّر الإمارات لترتيب الدول والأكاديميات يعد ثمرة لرؤية استراتيجية طويلة المدى تقوم على الاستثمار في المواهب الوطنية، وتوفير بيئة متكاملة للتدريب والتطوير والتنافس»، مشيراً إلى أن البطولة محطة مهمة ضمن أجندة الموسم الرياضي، وفرصة مثالية للاعبين لاختبار قدراتهم، واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمدارس جوجيتسو متنوعة من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن الأعداد الكبيرة للمشاركين والحضور الدولي الواسع يؤكدان المكانة التي رسختها أبوظبي باعتبارها عاصمة عالمية للجوجيتسو، ووجهة رئيسة لاستضافة أبرز البطولات الدولية في اللعبة.
وأعرب اللاعب زايد الحوسني عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية، مؤكداً أن تحقيق المركز الأول في بطولة بهذا الحجم والمستوى الفني يعد إنجازاً مهماً بعد سلسلة من النزالات القوية التي تطلبت تركيزاً عالياً والتزاماً بالخطة الفنية.
وأوضح أن هذا الإنجاز وراءه عمل متواصل داخل صالات التدريب، ودعماً مستمراً من أسرته ومدربيه وزملائه في أكاديمية «M.O.D»، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولة تمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أفضل المستويات في ظل قوة المنافسة وتنوع المدارس الفنية المشاركة. وأكد الحوسني فخره بالمساهمة في النتائج المميزة التي حققتها الإمارات خلال اليوم الأول، معتبراً أن التتويج يعد مسؤولية تدفعه إلى مواصلة التطور والحفاظ على مستواه الفني، وتمثيل الدولة بأفضل صورة في الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي. وتتواصل منافسات البطولة غداً بمشاركة فئات البراعم والأشبال والناشئين من البنين والبنات، في يوم ينتظر أن يشهد مشاركة واسعة وإقبالاً جماهيرياً كبيراً، مع استمرار المنافسة على المراكز الأولى في مختلف الفئات.

الجوجيتسو
بطولة الجوجيتسو
مبادلة أرينا
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