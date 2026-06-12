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الرياضة

«المحترفين» تستعد للموسم الجديد بزيارات تفقدية للأندية

جاهزية المدرجات وراحة الجماهير أولوية رابطة المحترفين في الموسم الجديد (الاتحاد)
13 يونيو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت رابطة المحترفين الإماراتية، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة من الزيارات التفقدية للأندية المحترفة، ضمن استعداداتها للموسم الرياضي الجديد 2026 - 2027، وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الجاهزية التنظيمية والتشغيلية في ملاعب الأندية المحترفة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة الجماهير والشركاء ووسائل الإعلام.
وتأتي هذه الزيارات التفقدية الدورية بهدف الوقوف على جاهزية مرافق الأندية، ومتابعة التحسينات وتقديم الملاحظات التطويرية والتوصيات بهدف تعديل ما يلزم، بما يضمن إنجازها قبل انطلاق الموسم الجديد، تماشياً مع اللوائح والمعايير التنظيمية للمسابقات.
وحرص فريق عمل الرابطة خلال الزيارات، على مناقشة الجوانب التنظيمية والتشغيلية والتحديات التي تم رصدها مع ممثلي الأندية، لرفع مستوى الاستعداد لاستضافة مباريات الموسم المقبل بصورة تليق بمكانة مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.
وركّزت الزيارات بشكل خاص على المرافق والخدمات الجماهيرية، وفي مقدمتها خدمات الجماهير، جاهزية المقاعد، وتوفّر منافذ بيع المأكولات والمشروبات، ومستوى المرافق الصحية، إضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة وبوابات الدخول، وذلك في إطار حرص الرابطة على جعل تجربة المشجع ممتعة منذ وصوله إلى الملعب وحتى مغادرته، إيماناً من رابطة المحترفين الإماراتية بأن تحسين تجربة المشجعين في الملاعب يمثل أحد المحاور الرئيسية في خططتها الاستراتيجية، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل الملاعب، بما يعزز الحضور الجماهيري، ويدعم القيمة التسويقية والتنظيمية للمسابقات.
كما شملت الزيارات تفقد المرافق الإعلامية إلى جانب مناطق البث التلفزيوني، وذلك بهدف توفير بيئة احترافية تعزز جودة التغطية الإعلامية لمباريات الموسم الجديد.

رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
رابطة المحترفين لكرة القدم
دوري المحترفين للموسم الجديد
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