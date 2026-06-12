إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدرياتيكي

بلجراد (وام)

توج نادي دبي لكرة السلة بطلاً لرابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة (ABA League) لموسم 2025-2026، بعد فوزه على بارتيزان الصربي بنتيجة 83-81، في المباراة الرابعة من الدور النهائي، ليصبح أول فريق يمثل دبي ودولة الإمارات يحرز لقباً في إحدى أبرز الدوريات الدولية لكرة السلة.

وكان دبي قد استهل السلسلة بالفوز في أول مباراتين متتاليين على أرضه بنتيجتي 99-93 و86-81، وفاز بارتيزان بالمواجهة الثالثة، قبل أن يحسم دبي اللقب في المباراة الرابعة، دون الحاجة للجوء إلى مباراة خامسة فاصلة.

وجاء التتويج في الموسم الثاني فقط من عمر النادي، بعد مشوار استثنائي امتد على مدار 8 أشهر، نافس خلاله نخبة الأندية الأوروبية العريقة، لينتقل من فريق حديث العهد بالمسابقة إلى منصة التتويج بطلاً للدوري.

وأكد ألكسندر سيكوليتش، مدرب دبي لكرة السلة، أن هذا اللقب يمثل إنجازاً كبيراً لنادٍ لا يزال في عامه الثاني، مشيراً إلى أن النجاح تحقق بفضل الجهود الجماعية للاعبين والجهازين الفني والإداري وكافة العاملين في النادي.

وقال إن الفريق واجه تحديات عديدة خلال الموسم، من بينها خوض فترة طويلة من المباريات خارج دبي، لكنه حافظ على تماسكه وروحه القتالية حتى النهاية، معرباً عن فخره بإهداء هذا الإنجاز إلى دبي ودولة الإمارات وإلى جماهير الفريق التي ساندته طوال الموسم.

ونال اللاعب مفيوندو كابينغيلي جائزة أفضل لاعب في الدور النهائي، بعد تألقه اللافت وتسجيله معدل 15.75 نقطة في المباراة الواحدة خلال السلسلة النهائية.