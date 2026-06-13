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الرياضة

«في ليلة المشاهير».. انطلاقة مثالية بـ «قوة دفع رباعية» لأميركا

«في ليلة المشاهير».. انطلاقة مثالية بـ «قوة دفع رباعية» لأميركا
13 يونيو 2026 09:41

 

إنجلوود (رويترز)
فاز منتخب الولايات المتحدة على باراجواي 4-1 في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم، اليوم السبت، في لوس أنجلوس، بعد أن سجّل المهاجم فولارين بالوجون ثنائية في الشوط الأول، ليحقّق ⁠الفريق بداية مثالية لمشواره على أرضه في المجموعة الرابعة.
وتمكّن المنتخب من اختراق دفاع باراجواي المنيع ​في الدقيقة السابعة، بعد أن تجاوز كريستيان بوليسيك اثنين من المدافعين بمهارة ومرّر الكرة إلى ​وستون ماكيني، الذي أرسل تمريرة عرضية، ليضع لاعب خط وسط باراجواي ⁠داميان بوباديا ​الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.
وبعد وقت قليل من استراحة الترطيب في الشوط الأول، انطلق بوليسيك بالكرة على الجانب الأيسر ولعب تمريرة عرضية مثالية نحو بالوجون، الذي سدّد الكرة في زاوية صعبة على أورلاندو جيل حارس مرمى باراجواي، ليجعل النتيجة 2-صفر.
وسجّل بالوجون هدفاً آخر قبل نهاية الشوط الأول، بعد أن استلم تمريرة طويلة وتجاوز لاعباً اندفع نحوه قبل أن يتخطّى لاعبين ‌اثنين ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في أعلى الزاوية اليسرى، ليختتم شوطاً مثالياً للفريق المضيف.
وخرجت ​باراجواي من الاستراحة بحماس أكبر، ونجحت أخيراً في تسجيل هدفها الأول في الدقيقة 73، عن طريق البديل ماوريسيو، الذي استغل خطأ دفاعياً من المنتخب الأميركي. لكن أميركا واصلت هيمنتها على المباراة، وحسم جيوفاني رينا فوز الولايات المتحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع، مسجّلاً الهدف الرابع بتسديدة بوجه القدم الخارجي، في اللحظات الأخيرة من المباراة.
أقيمت المباراة تحت سقف ملعب لوس أنجلوس الضخم شبه ​الشفاف، وجذبت حشداً من المشاهدين البارزين، من بينهم الممثل توم كروز، ونجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكام الذي تم تكريمه بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود في وقت سابق من اليوم.

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