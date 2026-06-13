سرقة معدات تدريب منتخب إنجلترا



كانساس سيتي (رويترز)

قالت الشرطة المحلية، اليوم السبت، إن ​منتخب إنجلترا تعرّض لسرقة معدّات التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس ⁠سيتي، وذلك بعد تعرُّض مركبة كانت تنقل ​المعدات إلى مقر ​إقامته في كأس العالم ⁠لكرة ​القدم، للسرقة.

ووقع الحادث أثناء نقل المعدات من معسكر إنجلترا قبل البطولة في فلوريدا إلى ‌قرية سوب لكرة القدم، حيث ‌كان من المقرر أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الفريق ​التدريبات بعد وصوله إلى كانساس سيتي اليوم.

وقالت الشرطة: «نحقق في احتمال سرقة معدات من سيارة تابعة للفريق وصلت إلى ‌كانساس سيتي، وقد ​اختفت بعض الأغراض منها هذا المساء». وأضافت: «التحقيق جارٍ. تم احتجاز شخصين مشتبه بهما في انتظار ​مزيد من التحقيقات».

وذكرت ⁠تقارير إعلامية بريطانية، أن الكُرات والأحذية كانت من بين الأشياء التي ⁠يُعتقد أنها سرقت.