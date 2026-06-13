سرقة معدات تدريب منتخب إنجلترا

كانساس سيتي (رويترز)
قالت الشرطة المحلية، اليوم السبت، إن منتخب إنجلترا تعرّض لسرقة معدّات التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس سيتي، وذلك بعد تعرُّض مركبة كانت تنقل المعدات إلى مقر إقامته في كأس العالم لكرة القدم، للسرقة.
ووقع الحادث أثناء نقل المعدات من معسكر إنجلترا قبل البطولة في فلوريدا إلى قرية سوب لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الفريق التدريبات بعد وصوله إلى كانساس سيتي اليوم.
وقالت الشرطة: «نحقق في احتمال سرقة معدات من سيارة تابعة للفريق وصلت إلى كانساس سيتي، وقد اختفت بعض الأغراض منها هذا المساء». وأضافت: «التحقيق جارٍ. تم احتجاز شخصين مشتبه بهما في انتظار مزيد من التحقيقات».
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن الكُرات والأحذية كانت من بين الأشياء التي يُعتقد أنها سرقت.