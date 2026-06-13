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الرياضة

سرقة معدات تدريب منتخب إنجلترا

سرقة معدات تدريب منتخب إنجلترا
13 يونيو 2026 09:15

 
كانساس سيتي (رويترز)
قالت الشرطة المحلية، اليوم السبت، إن ​منتخب إنجلترا تعرّض لسرقة معدّات التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس ⁠سيتي، وذلك بعد تعرُّض مركبة كانت تنقل ​المعدات إلى مقر ​إقامته في كأس العالم ⁠لكرة ​القدم، للسرقة.
ووقع الحادث أثناء نقل المعدات من معسكر إنجلترا قبل البطولة في فلوريدا إلى ‌قرية سوب لكرة القدم، حيث ‌كان من المقرر أن تكون جاهزة قبل أن يبدأ الفريق ​التدريبات بعد وصوله إلى كانساس سيتي اليوم.
وقالت الشرطة: «نحقق في احتمال سرقة معدات من سيارة تابعة للفريق وصلت إلى ‌كانساس سيتي، وقد ​اختفت بعض الأغراض منها هذا المساء». وأضافت: «التحقيق جارٍ. تم احتجاز شخصين مشتبه بهما في انتظار ​مزيد من التحقيقات».
وذكرت ⁠تقارير إعلامية بريطانية، أن الكُرات والأحذية كانت من بين الأشياء التي ⁠يُعتقد أنها سرقت.

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