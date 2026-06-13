«ترولرمان» يستعرض بـ «نظارات التزلج» في ساحة كأس الذهب



عصام السيد (أبوظبي)

سيُضفي الحصان «ترولرمان» لجودلفين مزيداً من الإثارة على سباق كأس الذهب، بعد أن أكد جون وثادي جوسدن أن حامل اللقب في طريقه للعودة إلى المنافسة هذا الموسم، في السباق الذي سيطر عليه قبل 12 شهراً.

وفي مشهدٍ ربما لم يُرَ من قبل في رويال أسكوت، سيرتدي «ترولرمان» البالغ من العمر ثماني سنوات «نظارات التزلج» في ساحة الاستعراض يوم الخميس المقبل.

وقال جون جوسدن في بودكاست «نيك لاك ديلي»: «ليس هذا النوع من السباقات التي يُمكن المشاركة فيها دون خوض جولة تحضيرية، وعلى مسافة ميلين ونصف الميل، يُعدّ هذا السباق الأصعب في المهرجان، ولذلك فهو يُمثّل تحدّياً له إلى حدٍّ ما، ومع ذلك، فهو مُفعم بالحماس».

أضاف: «لقد عانى الجواد من مشكلة غريبة في عينيه، حيث أصبح شديد الحساسية للضوء، ومن الغريب أنه كان يمارس الكثير من تمارينه مرتدياً نظارات التزلج، وسيُسمح له بارتدائها في منطقة الإسطبل والركض بها إلى خط البداية، لكن من المفهوم أنهم لن يسمحوا له بالمشاركة في السباق بها، خشية أن يعتقد أنه على منحدر أو ما شابه».

وفي نفس السياق يستمتع راي داوسون بوجوده تحت الأضواء في رويال أسكوت على صهوة «رهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مباراته المرتقبة مع الحصان «سكاندينافيا»، في كأس الذهب.

وتنافس الحصانان، البالغان من العمر أربع سنوات، بشدة في سباق سانت ليجر الكلاسيكي الموسم الماضي، وبعد أن عزّز ابن فرانكل، بإشراف روجر فاريان، سمعته بفوزه الرائع في كأس يوركشاير، يتزايد ترقُّب فارسه قبل الحدث الأبرز في اليوم الثالث من رويال أسكوت.