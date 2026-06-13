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الرياضة

منصور بن محمد يهنئ «دبي لكرة السلة» بلقب الدوري الأدرياتيكي التاريخي

منصور بن محمد يهنئ «دبي لكرة السلة» بلقب الدوري الأدرياتيكي التاريخي
13 يونيو 2026 12:17

 

دبي (وام)
هنّأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نادي دبي لكرة السلة، بمناسبة تتويجه بطلاً للدوري الأدرياتيكي لموسم 2025-2026، عقب فوزه على بارتيزان الصربي بنتيجة 83-81 في المباراة الرابعة من الدور النهائي، ليُصبح أول فريق يمثّل دبي ودولة الإمارات يُحرز لقباً في إحدى أبرز البطولات الدولية لكرة السلة.
وأكد سموّه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الفريق سطّر إنجازاً تاريخياً خلال عامين فقط من انطلاق مسيرته، بعد تفوّقه في السلسلة النهائية وتحقيقه ثلاثة انتصارات أمام بارتيزان بلغراد الصربي، ليصبح أول نادٍ إماراتي يظفر بلقب بطولة دولية كبرى في كرة السلة.
وقال سموّه: «نبارك لفريق دبي لكرة السلة تتويجه بطلاً للدوري الأدرياتيكي لموسم 2025-2026، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في السلسلة النهائية أمام نادي بارتيزان بلجراد الصربي، ليسطّر إنجازاً تاريخياً خلال عامين فقط من انطلاق مسيرته ممثلاً لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وليصبح أول نادٍ إماراتي يحرز لقب بطولة دولية كبرى في كرة السلة».
وأضاف سموّه: «كما نبارك لمؤسس ورئيس مجلس إدارة النادي عبدالله سعيد النابودة، ولكافة الجماهير، مع تمنياتنا لفريق دبي لكرة السلة بالتوفيق في مشاركاته المقبلة ضمن الدوري الأوروبي يوروليج».

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