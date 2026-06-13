تعرف على أصغر اللاعبين والهدّافين في تاريخ كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

دخل النجم المكسيكي الشاب جيلبرتو مورا تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما أصبح سادس أصغر لاعب يشارك في البطولة عبر تاريخها، خلال فوز المكسيك على جنوب أفريقيا 2-0 في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026.

كان مورا، البالغ من العمر 17 عاماً، أصغر لاعب في قائمة المكسيك خلال البطولة، وعندما دفع به المدرب خافيير أجيري في الشوط الثاني على ملعب أزتيكا، أصبح أصغر لاعب يمثّل الدولة المُضيفة في تاريخ كأس العالم، وأحد أصغر ستة لاعبين شاركوا في البطولة على الإطلاق.

ويلعب مورا في صفوف نادي تيخوانا، ويُصنّف ضمن أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المكسيكية، وتبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين يورو، ما يجعله من بين أغلى اللاعبين المولودين عام 2008 وأكثرهم لفتاً للأنظار في الدوري المكسيكي.

فيما يتصدر قائمة أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم، لاعب إيرلندا الشمالية نورمان وايتسايد بـ 17 عاماً و41 يوماً، يليه الكاميروني صامويل إيتو بـ17 عاماً و99 يوماً، ثم النيجيري فيمي أوبابونمي بـ 17 عاماً و101 يوم، ويُكمل قائمة الخمسة الأوائل، الكاميروني سالومون أوليمبي بـ17 عاماً و185 يوماً، وأسطورة البرازيل بيليه بـ17 عاماً و235 يوماً.

ويحتل النجم المكسيكي جيلبرتو مورا المركز السادس بـ17 عاماً و240 يوماً، يليه النيجيري بارثولوميو أوجبيتشي بـ17 عاماً 244 يوماً، ثم الكاميروني ريجوبيرت سونج بـ17 عاماً و354 يوماً، ويُكمل قائمة العشرة الأوائل، الألماني يوسوفا موكوكو بـ 18 عاماً و3 أيام، والبرازيلي كارفاليو ليتي بـ 18 عاماً و25 يوماً.

وعند مشاركته أمام جنوب أفريقيا، كان عمر مورا 17 عاماً و7 أشهر و28 يوماً، أي أكبر بيوم واحد فقط من الأسطورة البرازيلية بيليه عندما سجّل هدف الفوز للبرازيل أمام ويلز في مونديال 1958.

ورغم أنه لم يتمكن من تحطيم أرقام بيليه المتعلقة بأصغر هدافي كأس العالم، فإن الفرصة لا تزال قائمة أمامه ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجّل هدفاً في تاريخ البطولة إذا هزّ الشِّباك خلال النسخة الحالية.

ولا يزال الرقم القياسي مسجَّلاً باسم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي أحرز هدفه التاريخي في مونديال 1958 بعمر 17 عاماً و7 أشهر و27 يوماً، بينما يحتل المكسيكي مانويل روساس المركز الثاني، بعدما سجّل في كأس العالم 1930 بعمر 18عاماً و3 أشهر ويومين.

ويأتي الإسباني جافي ثالثاً بهدفه في مونديال 2022 بعمر 18 عاماً و3 أشهر و18 يوماً، يليه الإنجليزي مايكل أوين الذي سجّل في نسخة 1998 بعمر 18 عاماً و6 أشهر و8 أيام، ثم الروماني ميكلوش كوفاتش خامساً بعمر 18 عاماً و6 أشهر و15 يوماً في مونديال 1930.

ويحتل الروسي دميتري سيتشيف المركز السادس بعمر 18 عاماً و7 أشهر و19 يوماً في نسخة 2002، بينما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي سابعاً، بعدما سجّل في مونديال 2006 بعمر 18 عاماً و11 شهراً و23 يوماً.

وفي المركز الثامن الأميركي جوليان جرين الذي سجّل في كأس العالم 2014 بعمر 19عاماً و25 يوماً، يليه البلجيكي ديفوك أوريجي تاسعاً بعمر 19 عاما وشهرين و4 أيام في البطولة نفسها، ثم الألماني مارتن هوفمان عاشراً، بعدما سجّل في مونديال 1974 بعمر 19عاماً وشهرين و27 يوماً.