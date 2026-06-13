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الرياضة

منح الفارس ريان مور وسام الإمبراطورية البريطانية

منح ريان مور وسام الإمبراطورية البريطانية
13 يونيو 2026 16:00

 

عصام السيد (أبوظبي)
مُنح الفارس ريان مور وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE)، تقديراً لخدماته في سباقات الخيل والرياضة البريطانية، وذلك ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك.
يُعتبر مور، الذي قاد الجواد «إستيميت» للفوز بكأس الذهب في مهرجان رويال أسكوت عام 2013 لصالح الملكة إليزابيث الثانية، على نطاق واسع أفضل فارس في جيله، حيث حقق 92 فوزاً في هذا المضمار الملكي، بالإضافة إلى قيادته لـ 18 فائزاً في سباقات كلاسيكية بريطانية، من بينهم أربعة فائزين في الديربي الإنجليزي.
وقال والده غاري، الفارس السابق الذي يعمل الآن مدرباً إلى جانب ابنه الآخر جوش، لوكالة الأنباء البريطانية: «إنه يستحق هذا التكريم عن جدارة، وأنا متفاجئ للغاية، أعلم أنني والده، لكنه يقوم بالكثير من الأعمال الخيرية خلف الكواليس، بالإضافة إلى ما يقدّمه في مضمار السباق، وهذا أمر رائع. أنا فخور به للغاية بالطبع».
وتنضم إلى مور في قائمة المكرَّمين المالكة والمربية الشهيرة كيرستن راوزينج، التي مُنحت وسام الإمبراطورية البريطانية (CBE) لخدماتها في مجال الأعمال الخيرية ورعاية الحيوان، بالإضافة إلى سباقات الخيل وتربية الخيول الأصيلة.
كما مُنح ريتشارد ليتل، المدير السابق لمضمار داونباتريك في إيرلندا الشمالية، وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE).

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