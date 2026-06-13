«يو إف سي فريدوم 250» تدخل «البيت الأبيض»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة أجواءً رياضية استثنائية مع استضافة كأس العالم 2026 واحتفالات الجماهير الأميركية بفوز منتخبها في مباراته الأولى، تتجه الأنظار فجر الاثنين المقبل إلى حدث غير مسبوق في تاريخ الرياضة الأميركية، مع استضافة «يو إف سي فريدوم 250» على العشب الجنوبي للبيت الأبيض، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ويُعد الحدث سابقة تاريخية، كونه أول عرض رياضي احترافي مباشر يقام داخل البيت الأبيض، الذي استضاف عبر تاريخه العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، لكنه لم يشهد من قبل نزالات الفنون القتالية المختلطة، وتتصدّر المشهد الحلبة المثمّنة الشهيرة لـ «يو إف سي»، التي أُقيمت وسط تجهيزات ضخمة تتسع لنحو أربعة آلاف متفرج، في أمسية تمزج بين الرياضة والترفيه والرمزية الوطنية.

وتحمل البطولة أبعاداً خاصة مع تزامنها مع عيد الميلاد الثمانين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُنتظر حضوره للحدث، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو البطولة بأنها «هدية للشعب الأميركي»، متوقعاً أن يتابعها ما يصل إلى مليار مشاهد حول العالم.

وتتصدر البطاقة مواجهة توحيد لقب الوزن الخفيف بين الجورجي الإسباني إيليا توبوريا والأميركي جاستن جايثجي، بعدما شهد المؤتمر الصحفي الختامي أمام نصب لنكولن التذكاري أجواءً مشحونة، مع تبادل التحديات والتصريحات النارية بين المقاتلين، كما تتضمن الأمسية مواجهة على لقب الوزن الثقيل المؤقت تجمع البرازيلي أليكس بيريرا والفرنسي سيريل جان، حيث يسعى بيريرا إلى دخول التاريخ كأول مقاتل يُحرز ألقاب «يو إف سي» في ثلاث فئات وزنية مختلفة، إلى جانب النزال المرتقب بين ديريك لويس وجوش هوكيت.

ولم يخلُ الحدث من الجدل، بعدما واجه دعوى قضائية اتحادية طالبت بإيقافه بدعوى مخالفة القوانين المنظمة لاستخدام المعالم الوطنية، إلا أن القضاء الأميركي رفض الطعن، مؤكداً عدم وجود مبررات قانونية تمنع إقامة البطولة، ما فتح الطريق أمام انطلاقها في موعدها المقرر.

ورغم المخاوف المرتبطة بالأحوال الجوية واحتمالات العواصف الرعدية في واشنطن، شدّد رئيس «يو إف سي» دانا وايت على إقامة النزالات مهما كانت الظروف، مؤكداً أن البرق وحده قد يؤثّر على سير الحدث.

ويبدو أن «يو إف سي فريدوم 250» يتجاوز كونه مجرد أمسية نزالات، ليصبح حدثاً استثنائياً يجمع الرياضة والسياسة والاحتفال الوطني في مشهد غير مسبوق، يعكس المكانة المتنامية للفنون القتالية المختلطة على الساحة العالمية.