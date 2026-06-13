«افتتاحيات أزتيكا» الأغزر حضوراً جماهيرياً عبر تاريخ «المونديال»



عمرو عبيد (القاهرة)

في نُسخة استثنائية، تشهد بطولة كأس العالم الحالية، إقامة 3 مباريات افتتاحية، بواقع مباراة واحدة في كل دولة من الدول الـ3 المُستضيفة، وبالطبع تصدّرت مواجهة الافتتاح في ملعب أزتيكا التاريخي بالمكسيك المشهد، حيث حضر أكثر من 80800 مُتفرّج، لمُتابعة مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، تلاها أولى مباريات المنتخب الأميركي أمام باراجواي، التي احتضنها ملعب لوس أنجلوس، بحضور نحو 70500 مُشاهد، في حين بلغ الحضور في مباراة كندا الأولى مع البوسنة، 43 ألفاً.

وعلى درب كل الحصاد التاريخي، لملعب «أزتيكا»، تحتل مباريات الافتتاح المكسيكية الـ3، مقاعدها المُتقدمة، بين أكثر 10 مباريات افتتاحية، من حيث الحضور الجماهيري، وإذا كان الافتتاح الحالي، يأتي في المرتبة السابعة التاريخية، بحضور أكثر من 80 ألف مُتفرّج، فإن مباراتي «أزتيكا» السابقتين، في 1970 و1986، تملكان الصدارة التاريخية وحدهما.

وشهدت مباراة الافتتاح بين المكسيك والاتحاد السوفييتي، عام 1970، حضور العدد الأكبر على الإطلاق، في تاريخ افتتاح المونديال، بإجمالي 107160 مُتفرّجاً، ورغم أن افتتاح نُسخة 1986، جاء بين إيطاليا «حامل اللقب» وبلغاريا، إلا أن الحضور في المدرجات المكسيكية تجاوز 96 ألفاً، ليتجاوز الـ95 ألف مُشاهد، الذين احتلوا مدرجات ملعب «كامب نو»، في افتتاح بطولة 1982، بين الأرجنتين وبلجيكا، ليتراجع وقتها الافتتاح الإسباني إلى المرتبة الثالثة، ويتخلى عن «الوصافة» للافتتاح المكسيكي.

افتتاح مونديال 1966 في ملعب «ويمبلي»، حلّ «رابعاً» في تلك القائمة، بحضور 87148 مُشجّعاً، شهدوا تعادُل إنجلترا السلبي مع أوروجواي، واقتحمت النُسخة الأفريقية، عام 2010، قائمة «الصفوة»، بافتتاح مبارياتها بين المُستضيف، جنوب أفريقيا، والمكسيك، وسط حضور 84490 مُتفرّجاً في ملعب «سوكر سيتي»، لتحتل المرتبة الخامسة، وتسبق الافتتاح «التاريخي» عام 1950، وقت عودة الحياة إلى بطولات كأس العالم، بعد توقُّف طويل، ورغم أنه أقيم في ملعب «الماراكانا» العريق، بين البرازيل والمكسيك، إلا أن الحضور بلغ 81649 مُشاهداً، ليكتفي بالمركز السادس في تلك القائمة.

وفي بقية مقاعد «توب 10»، ظهر افتتاح بطولة 1998 في فرنسا، بين البرازيل واسكتلندا، في المركز الثامن، بنحو 80 ألفاً، تلاه في المركز التاسع، الافتتاح الروسي عام 2018، بين صاحب الأرض والمنتخب السعودي، الذي شهد فوز روسيا 5-0 آنذاك، وهي النتيجة الأكبر في تلك القائمة، التي تحقّقت أمام أنظار 78011 مُتفرّجاً، ثم مُنِحَ ملعب «سان سيرو» المركز العاشر، بالافتتاح الشهير عام 1990، بين الأرجنتين والكاميرون، حيث احتضن ملعب مدينة ميلانو الإيطالية 73780 مُشجّعاً.

وعلى الجانب الآخر، فإن افتتاح نُسخة 1930، بين فرنسا والمكسيك، شهد عدد الحضور الأقل تاريخياً، بإجمالي 4444 مُتفرّجاً فقط، علماً بأن المباراة الأخرى التي أُقيمت في التوقيت نفسه، كافتتاحية أيضاً، بين أميركا وبلجيكا، حضرها 18346 مُشجّعاً، وبين 4 مباريات انطلقت في التوقيت نفسه عام 1962 في تشيلي، كانت مواجهة الأرجنتين وبلغاريا الأقل حضوراً، بـ7134، مقابل 7908 في المباراة الثانية بين أروجواي وكولومبيا.