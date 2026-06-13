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الرياضة

سترات خاصة للنجاة من حر المونديال!

سترات خاصة للنجاة من حر المونديال!
13 يونيو 2026 18:00

نيويورك (د ب أ)

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تعد الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، من أهم الصعوبات التي تواجهها المنتخبات المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لاسيما المنتخبات الأوروبية التي تعد الأكثر معاناة مع تلك الأجواء، ومن هذا المنطلق بحثت هذه المنتخبات عن حلول للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.
وجاء الحل عن طريق سترات خاصة تساعد على خفض حرارة الجسم الداخلية والخارجية، ويأتي منتخب إسبانيا كأبرز المنتخبات التي تستخدم سترات خاصة مملوءة بهلام (جيلي) مجمد للمساعدة على تبريد أجسام اللاعبين خلال التدريبات في الأجواء الحارة.وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن أبطال العالم عام 2010 وأحد أبرز المرشحين للفوز بمونديال 2026، يعدون من بين 14 منتخباً يستخدمون هذه التقنية الجديدة التي طورتها شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية.
وأوضح الاتحاد في بيان أن هذه السترات قادرة على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بنصف درجة مئوية، ودرجة حرارة الجلد بما يصل إلى 13 درجة مئوية، وهو ما يساعد اللاعبين على التأقلم مع تلك الأجواء.
ويستهل المنتخب الإسباني، مشواره في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر (كاب فيردي)، التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى، يوم الاثنين المقبل في مدينة أتلانتا.
 ويتميز الملعب في أتلانتا بوجود سقف مغلق، الأمر الذي يوفر الحماية للاعبين والجماهير من درجات الحرارة المرتفعة، لكن ملعب تدريبات المنتخب الإسباني في ولاية تينيسي مفتوح ويتعرض مباشرة للظروف المناخية الحارة.

كأس العالم
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المونديال
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