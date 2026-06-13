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الرياضة

ديشامب يحذر من كارثة على لاعبي كرة القدم!

ديشامب يحذر من كارثة على لاعبي كرة القدم!
13 يونيو 2026 18:30

بوسطن (د ب أ)
 انتقد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، تزايد الأعباء الواقعة على لاعبي كرة القدم إلى أعلى المستويات، محذراً من عواقب صحية خطيرة قد تنتج عن ذلك، وتستهل فرنسا مشوارها في المونديال بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء المقبل.وقال لصحيفة «فيلت» الألمانية اليوم السبت إن مؤشرات الخطر كانت واضحة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن هناك 48 منتخباً يشاركون في كأس العالم وحدها، كما توجد بطولات إضافية مثل كأس العالم للأندية. لذلك لا يمكن استبعاد خطر الاحتراق الذهني والبدني للاعبين.
وزاد عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً، كما تم استحداث دور الـ 32 ضمن نظام المنافسات الجديد، كما زاد عدد المباريات في بطولات أخرى مؤخراً، مثل دوري الأبطال.
وتابع مدرب الديوك: «إن فترة التعافي الخاصة باللاعبين ومراحل التجهيز للبطولات أصبحت أقصر بدرجة كبيرة، ويمكن اليوم حساب مستوى الإرهاق البدني لدى اللاعب، لكن ما لا يمكن قياسه هو حالته الذهنية. وهذا العامل يلعب دوراً مهما للغاية في كرة القدم».

 

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