غانا تحتج على رفض كندا دخول بارتي!

اكرا (أ ف ب)

قدّمت حكومة غانا السبت احتجاجاً رسمياً على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي الذي يحاكم في بريطانيا بتهم اغتصاب، للمشاركة في كأس العالم.وقال وزير الخارجية الغاني سام أوكودزيتو أبلاكوا في بيان إن غانا تعترض على «القرار التعسفي وغير العادل للغاية» برفض طلب تأشيرة دخول مقدم من بارتي، «وهو لاعب أساسي في المنتخب الوطني الغاني الأول».

وأضاف «أرسلت غانا مذكرة احتجاج رسمية» إلى كندا إحدى الدول المضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، منوهاً إلى أن «المذكرة طلبت أيضا من كندا مراجعة قرارها المؤسف».

وأردف قائلا «مع احترامنا لحق كندا السيادي في تطبيق قوانين الهجرة، ترى غانا أن الاعتماد على اتهامات لم تثبت صحتها في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة والتناسب».

ولن يتمكن بارتي (33 عاماً) لاعب فياريال الإسباني الحالي من السفر إلى تورنتو، حيث تستهل غانا مشوارها في كأس العالم بمواجهة بنما في 17 الشهر الجاري. وقد أقام المنتخب الغاني معسكره التدريبي في الولايات المتحدة، في جامعة براينت بمدينة بوسطن، ويلعب المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثانية عشرة أمام إنجلترا وكرواتيا، وبنما.

وكان بارتي قد دفع ببراءته من سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي واحدة تتعلق بادعاءات مقدّمة من أربع نساء بين عامي 2020 و2022.



