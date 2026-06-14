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الرياضة

المغرب ينتزع تعادلاً مستحقاً من البرازيل في كأس العالم

المغرب ينتزع تعادلاً مستحقاً من البرازيل في كأس العالم
14 يونيو 2026 09:35


نيويورك (وام)
استهلّ منتخبا المغرب والبرازيل مشوارهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب «ميتلايف ستاديوم» في مدينة نيويورك، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
قدّم المنتخب المغربي أداءً مميزاً، خاصة في الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل عبر إسماعيل صيباري في الدقيقة 21، قبل أن يدرك فينيسيوس جونيور التعادل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 32.
ولم يتمكن أيٌّ من المنتخبين من ترجمة فرصه إلى هدف الفوز خلال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل وحصول كل منهما على نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً منتخبي هايتي واسكتلندا.

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