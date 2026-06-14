الأحد 14 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب المغرب بعد التعادل مع البرازيل: كان بإمكاننا تحقيق الفوز

مدرب المغرب بعد التعادل مع البرازيل: كان بإمكاننا تحقيق الفوز
14 يونيو 2026 09:49


نيويورك (أ ف ب)
أعرب مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي عن فخره بجرأة لاعبيه في مواجهة البرازيل بطلة العالم خمس مرات، وانتزاعهم التعادل 1-1 أمس السبت في نيوجيرزي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن نهائيات كأس العالم في أميركا الشمالية.
وقال وهبي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «أنا فخور جداً باللاعبين لأنهم تحلّوا بالجرأة، وتجرّأوا على الحفاظ على السيطرة على الكرة وعلى الضغط».
وأضاف المدرب، الذي خاض أول مباراة رسمية على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس، بعدما خلف سلفه وليد الركراكي صاحب إنجاز نسخة 2022 في قطر عندما أنهاها في المركز الرابع: «أعتقد أنها كانت مباراة جميلة، سواء للمشجّع البرازيلي أو للمشجع المغربي».
وتابع: «لقد واجهنا منتخباً من مستوى عال، وكنا جميعا ندرك ما كان على المحك، والآن علينا تصحيح ما قمنا به بشكل خاطئ».
ورفض وهبي المقارنة بين مباراة السبت والمباراة الافتتاحية في مونديال 2022 عندما تعادل المغرب مع كرواتيا سلباً، وقال: «لا مجال للمقارنة مع المباراة التي خضناها ضد كرواتيا في 2022. أما إذا سُئلت إن كنا سنسلك المسار نفسه، فأعتقد أن الجواب لا».
وأضاف: «أريد أن نسلك مساراً مختلفاً نصل فيه إلى أبعد حد. سنتحسن. نلتزم بمبادئ لعبنا، وقد فعلنا الشيء نفسه أمام النرويج. أظهرنا أسلوبنا، قمنا بعمل جيد ونحن راضون».
وتابع: «لدينا ثقة في أنفسنا للمستقبل، ولستُ محبطاً من التعادل، قبل النزول إلى أرض الملعب، قلت للاعبين إن لدينا لاعبين يبدأون المباراة ولاعبين ينهونها، خصوصاً في مباراة كهذه ذات إيقاع مرتفع جداً».
وأردف قائلاً: «من الطبيعي أن تكون هناك مساحات أكبر في الشوط الثاني لأن البرازيل تحسّنت بدورها وهاجمت من أجل الفوز، لكننا صمدنا حتى الدقيقة الأخيرة وكان بإمكاننا تحقيق الفوز».

أخبار ذات صلة
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
«قلب» و«حظ سعيد» يستقبل منتخب إنجلترا في كانساس سيتي
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم
منتخب البرازيل
منتخب المغرب
المونديال
أشرف حكيمي
آخر الأخبار
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
الرياضة
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
اليوم 11:52
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
الأخبار العالمية
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
اليوم 11:50
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية المستشفيات في لبنان
اليوم 11:44
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
الترفيه
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
اليوم 11:38
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
الذكاء الاصطناعي
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©