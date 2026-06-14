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الرياضة

أنشيلوتي بعد التعادل مع المغرب: المباراة الأولى ليست مقياساً للفوز بكأس العالم

أنشيلوتي بعد التعادل مع المغرب: المباراة الأولى ليست مقياساً للفوز بكأس العالم
14 يونيو 2026 10:00


إيست راذرفورد (أ ف ب)
قال مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي إن «كأس العالم لا تُحرز بناء على المباراة الأولى»، وذلك بعد تعادل أبطال العالم خمس مرات بصعوبة 1-1 مع المغرب، أمس السبت، في مونديال 2026.
وكان «سيليساو» مهدَّداً بخسارة مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1934، بعدما تأخر بهدف إسماعيل صيباري في نيوجيرزي.
وأحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل الرائع ليمنح البرازيل نقطة، لكن أنشيلوتي اعترف بأن الأداء لم يكن على مستوى التوقعات.
وقال الإيطالي: «أعتقد أنها كانت مباراة صعبة، خصوصاً في بدايتها. أظن أن الفريق كان متوتراً بعض الشيء وأن الأعصاب كانت حاضرة بقوة».
وأضاف: «لم نلعب بشكل جيد، لكن لا يمكننا أن نفقد الثقة. هذه هي المباراة الأولى في كأس العالم ولا يمكننا... أن نعتقد أن الفريق سيقدّم أداءً مثالياً منذ البداية».
وتابع: «هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها. لم تكن سيئة، لكننا سنواصل البناء انطلاقاً من المباراة الثانية. لا تفوز بكأس العالم اعتماداً على مباراتك الأولى».

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