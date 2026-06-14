البطل الإماراتي شيماييف يفرض هيمنته في ظهوره الأول ويشعل أجواء «RAF 10»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد البطل الإماراتي حمزة شيماييف مكانته كأحد أبرز نجوم الرياضات القتالية في العالم، بعدما حقق فوزاً خاطفاً على الأميركي ديلون دانيس في النزال الرئيسي لبطولة «RAF 10» للمصارعة الحرة، التي أقيمت في صالة «تشايفيتز أرينا» بمدينة سانت لويس الأميركية فجر اليوم الأحد.

ولم يحتج شيماييف سوى لأقل من دقيقة واحدة لحسم المواجهة في ظهوره الأول ضمن منظمة «Real American Freestyle»، حيث نفّذ إسقاطاً سريعاً منذ اللحظات الأولى، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة على دانيس ويثبّت كتفيه على البساط، ليعلن الحَكم نهاية النزال وفوز البطل الإماراتي.

وأظهر شيماييف تفوّقه المعتاد في المصارعة، معتمداً على قوّته البدنية الكبيرة وسرعة تنفيذ الحركات الفنية، إذ استخدم حركة مميزة من نوع «فايرمان كاري» مهّدت له الطريق نحو إنهاء المواجهة مبكراً.

لكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحدّ، حيث شهدت اللحظات التي أعقبت إعلان النتيجة توتراً كبيراً بين الطرفين، وأظهرت اللقطات تمسُّك دانيس بساق شيماييف بعد نهاية النزال، قبل أن يتبادل المقاتلان الاحتكاك، لتتحول الأجواء سريعاً إلى اشتباك جماعي بعد اندفاع أفراد من المعسكرين إلى أرضية المنافسة، وواجه أفراد الأمن صعوبة في احتواء الموقف مع تصاعد التوتر بين الطرفين.

وكانت أجواء التحدي بين شيماييف ودانيس قد بدأت قبل أيام من النزال، بعدما تبادل الطرفان التصريحات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدّة الترقب للمواجهة.

وبهذا الفوز، يفتتح شيماييف مشواره في منظمة «RAF» بانتصار قوي، مؤكداً قدرته على مواصلة التألق خارج قفص الفنون القتالية المختلطة، في وقت يواصل فيه البحث عن تحديات جديدة بعد مسيرته المميزة في «يو إف سي».