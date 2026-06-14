الأحد 14 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تارتان آرمي» يعبر مطب هايتي في كأس العالم

«تارتان آرمي» يعبر مطب هايتي في كأس العالم
14 يونيو 2026 09:30


بوسطن (أ ف ب)
حقّق منتخب اسكتلندا فوزاً صعباً على هايتي 1-0 في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال 2026 في كرة القدم، أمس السبت، في بوسطن.
وفي مجموعة تضمّ البرازيل والمغرب اللذين تعادلا 1-1 في وقت سابق، يُعد فوز اسكتلندا وكسب النقاط الثلاث مهمّاً جداً لتعزيز آمالها بالتأهل إلى دور الـ32.
ويدين «تارتان آرمي» بفوزه إلى هدف جون ماكجين (28).
قال ماكجين الذي لم يسجّل لمنتخب بلاده منذ أكثر من 18 شهراً: «كانت هذه المباراة اختباراً لأسلوب ضغطنا، وقد دخلناها ونحن المرشحون للفوز. هايتي خصم صعب جداً».
أضاف: «لديهم الكثير من الخصائص البدنية والفنية الفريدة التي لا نعتاد مواجهتها، لذلك كان الأهم الحفاظ على شباك نظيفة وحصد النقاط الثلاث، وقد نجحنا في ذلك».
وجاءت المباراة بإيقاع سريع منذ صافرة البداية، حيث دنت الفرصة الأولى لمصلحة نجم نابولي الإيطالي سكوت ماكتوميناي الذي أصاب القائم في الدقيقة السابعة عشرة.
لكن المنتخب الهايتي الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1974، أظهر حضوراً بدنياً ملحوظاً، وطالب بركلة جزاء بعدما سقط نجمه ويلسون إيسيدور داخل المنطقة أثناء محاولته الوصول إلى عرضية لويسيوس ديدسون بقدمه اليسرى، إثر احتكاك مع المدافع غرانت هانلي، لكن الحَكم أمر باستكمال اللعب (22).
ونجح المنتخب الاسكتلندي في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة بدأت بتمريرة طويلة من هانلي إلى تشي آدامس، الذي هيّأ الكرة بلمسة فنية رائعة نحو بن غانون-دوك. وتوغّل الأخير من الجهة اليمنى قبل أن يرسل عرضية أرضية أبعدها الحارس بلاسيد بصعوبة، لكن الكرة سقطت أمام ماكجين الذي سدّدها بيسراه كرة ارتدت من قدم جان-ريكنر بيلجارد إلى داخل المرمى (28).

أخبار ذات صلة
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
«قلب» و«حظ سعيد» يستقبل منتخب إنجلترا في كانساس سيتي
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
أسكتلندا
هايتي
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
الرياضة
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
اليوم 11:52
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
الأخبار العالمية
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
اليوم 11:50
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية المستشفيات في لبنان
اليوم 11:44
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
الترفيه
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
اليوم 11:38
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
الذكاء الاصطناعي
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©