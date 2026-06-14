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الرياضة

تعرّف على ترتيب الهدّافين في مونديال 2026

تعرّف على ترتيب الهدّافين في مونديال 2026
14 يونيو 2026 09:45


لوس أنجلوس (أ ف ب)
في ما يأتي ترتيب الهدّافين في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو:
- هدفان -
فولارين بالوجون (الولايات المتحدة)
- هدف واحد -
خوليان كينيونيس، راوول خيمينيس (المكسيك)، لاديسلاف كريتشي (تشيكيا)، هوانج إن-بيوم، أوه هيون-جيو (كوريا الجنوبية)، يوفو لوكيتش (البوسنة والهرسك)، كايل لارين (كندا)، ماوريسيو (الباراغواي)، جيوفاني رينا (الولايات المتحدة)، بريل إيمبولو (سويسرا)، إسماعيل صيباري (المغرب)، فينيسيوس جونيور (البرازيل)، جون ماكجين (اسكتلندا)، نستوري إيرانكوندا، كونور ميتكالف (أستراليا). 
- هدف عكسي -
الباراجوياني داميان بوباديّا (في مباراة الولايات المتحدة)، السويسري ميرو موهايم (في مباراة قطر). 
تُمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجّل أكبر عدد من الأهداف، وفي حال تعادل لاعبَين أو أكثر، تُمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. بحال استمرار التعادل، يُحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.

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