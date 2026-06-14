«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم



فانكوفر (أ ف ب)

فازت أستراليا على تركيا 2-0 أمس السبت في فانكوفر بهدفين جميلين لنيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف، في انتصار غير متوقع نسبياً في مونديال 2026 لكرة القدم.

ولحقت أستراليا بالولايات المتحدة، أحد أبرز الدول المضيفة للبطولة، في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما كانت الأخيرة قد استهلّت مشوارها بفوز كبير على الباراغواي (4-1) الجمعة في لوس أنجلوس.

وتألّق الحارس الصاعد باتريك بيتش بتصدياته الحاسمة، ليسهم في تحقيق انتصار أسترالي هام أمام 52 ألف متفرج على ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر.

وأحدث المدرب توني بوبوفيتش صدمة كبيرة في تشكيلته الأساسية، بإبقائه القائد والحارس المخضرم ماتيو راين على مقاعد البدلاء، مفضّلاً عليه بيتش الذي خاض مباراته الدولية الثالثة فقط.

كما استبعد نائب القائد جاكسون إيرفاين، معتمداً على لاعب الوسط البالغ 21 عاماً بول أوكون-إنجستلر ضمن تشكيلة ضمّت عشرة لاعبين يخوضون ظهورهم الأول في كأس العالم.

وأثبت هذان الخياران صوابهما، إذ تصدّى بيتش لعدة فرص خطيرة، حارماً تركيا من التسجيل، رغم سيطرتها على الكرة، فيما لعب أوكون-إنجستلر دوراً حاسماً في الهدف الأول خلال الشوط الأول، بتمريرة طويلة متقنة شقّت الدفاع التركي ووضعت إيرانكوندا في مواجهة المرمى.