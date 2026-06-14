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الرياضة

«ووردز أوف تروث» بطل سباق «سكوري ستيكس»

«ووردز أوف تروث» بطل سباق «سكوري ستيكس»
14 يونيو 2026 11:30


عصام السيد (أبوظبي)
حقّق الحصان «ووردز أوف تروث» لجودلفين فوزاً مريحاً في سباق «بيت إم جي إم سكوري ستيكس» المصنّف في ساندون، بقيادة الفارس أوشين مورفي. 
وشارك هذا الحصان، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بإشراف شارلي أبلبي، في سباق لمسافة خمسة فورلونج للمرة الأولى، وكان المرشّح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 8/15، حيث استمتع بالمسافة القصيرة، رغم حصوله على عقوبة وزن 5 أرطال لصالح منافسيه.
وبعد أن استقر في منتصف المجموعة، بقيادة أوشين مورفي، انطلق بقوة قبل 400 متر من خط النهاية، متجاوزاً المتصدرة «ليدي يومزين» في الربع الأخير من الميل، ليفوز بفارق طول عن منافسته.
وكان الأداء أكثر إثارة للإعجاب، بالنظر إلى أنه قفز فوق أحد المسارات عند محاولته التقدم، وأن هذا كان أول سباق له منذ حصوله على المركز الثاني في ميدان في يناير.
وقال شارلي أبلبي: «كان أداءً مُرضياً من ووردز أوف تروث، الذي ربما كان سيستفيد من أرضية أكثر ليونة، كان السباق هو الخطة، لذا سنرى كيف سيكون أداؤه بعده قبل أن نقرر وجهته التالية».
وأضاف أوشين مورفي: «ووردز أوف تروث، فائزٌ بالفعل بسباق من الفئة الثانية، لذا كان هذا السباق أقل مستوى، ونأمل أن يكون في متناول يده سباقٌ من فئة أعلى مجدداً، إنه حصانٌ جميلٌ يتمتع بجودةٍ عالية».

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