غاب «الأبيض».. وحضر أبناء الإمارات في المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم غياب منتخبنا الوطني عن المشاركة في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، إلا أن الحضور الإماراتي في البطولة يبقى لافتاً ومؤثّراً على مختلف المستويات الإدارية والقانونية والتحكيمية، ليؤكد مُجدداً المكانة التي وصلت إليها الكوادر الوطنية داخل منظومة كرة القدم الدولية.

وفي مقدمة هذه الأسماء يبرز المستشار محمد الكمالي، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة واحداً من أكثر الشخصيات القانونية الرياضية حضوراً وتأثيراً على الساحة العالمية.

نجح الكمالي في ترسيخ اسمه داخل أهم المؤسسات الرياضية الدولية بفضل خبراته القانونية الواسعة وسجلّه المهني المتميز، الأمر الذي جعله محل ثقة متزايدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حدٍّ سواء.

ويمثّل تكليف الكمالي رئيس لجنة الانضباط الحالي بالفيفا، إلى رئاسة لجنة الانضباط في بطولة كأس العالم 2026، محطة تاريخية جديدة للرياضة الإماراتية والعربية، كونه أول عربي وآسيوي يتولى هذا المنصب الرفيع داخل إحدى أهم اللجان القضائية في «فيفا».

كما يواصل الكمالي أداء أدوار مؤثّرة أخرى على المستوى الدولي، سواء بصفته مُحكِّماً معتمداً لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، أو من خلال مسؤولياته المختلفة داخل المنظومة الكروية العالمية.

وعلى الجانب الفني، يواصل الحكم الدولي السابق محمد عبدالله كتابة فصل جديد من قصة نجاحه مع كرة القدم الإماراتية، فبعد أن مثّل الإمارات حكماً للساحة في نسختي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، عاد إلى البطولة العالمية هذه المرة من بوابة مختلفة، بعدما تم اختياره مُحاضراً ضمن برنامج حكام كأس العالم 2026، ليكون المحاضر العربي الوحيد في البطولة.

ويعكس هذا الاختيار حجم التقدير الذي يحظى به محمد عبدالله داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما راكم خبرات كبيرة في إدارة المباريات الدولية والقارية، قبل أن ينتقل إلى مجال تطوير الحكام وتأهيل الأجيال الجديدة، ليُصبح أحد الوجوه المؤثّرة في صناعة القرار التحكيمي على المستوى العالمي.

ولم يقتصر الحضور الإماراتي على الجانبين الإداري والتعليمي فقط، بل امتدّ أيضاً إلى أرض الملعب، من خلال الطاقم التحكيمي الإماراتي الذي نال ثقة الاتحاد الدولي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026. ويضم الطاقم الحَكم الدولي عمر آل علي حكماً للساحة، إلى جانب الحكم المساعد محمد أحمد يوسف، فيما يتواجد محمد عبيد خادم ضمن حكام تقنية الفيديو، وقد استقر فيفا على تعيين محمد عبيد مساعداً لحكم الفيديو في مباراة هايتي واسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.

ويعكس هذا التواجد الإماراتي المتنوع قيمة كبيرة لكوادر الدولة في شتى المجالات الرياضية، كما يؤكد أن الإمارات لم تَعُد مجرد مشارك في الأحداث الكروية الكبرى، بل أصبحت شريكاً أساسياً في إدارتها وصناعة نجاحها، عبر كوادر وطنية فرضت نفسها بالكفاءة والتميز وحصدت احترام وثقة المؤسسات الرياضية الدولية، لتواصل رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر حدث كروي على وجه الأرض.