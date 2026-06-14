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الرياضة

«حظ سعيد» يستقبل منتخب إنجلترا في كانساس سيتي

«حظ سعيد» يستقبل منتخب إنجلترا في كانساس سيتي
14 يونيو 2026 14:00


كانساس سيتي (د ب أ)
تبادل نجم منتخب إنجلترا هاري كين وتوماس توخيل مدرب الفريق التحية مع الجماهير التي انتظرت وصول المنتخب الإنجليزي إلى مقر إقامته المؤقّت في كانساس سيتي، استعداداً لمنافسات كأس العالم لكرة القدم.
يبقى منتخب إنجلترا وصيف بطل أوروبا في آخر نسختين من أبرز المرشّحين للفوز بكأس العالم هذا الصيف، واستعدّ للمنافسة على لقب مونديال 2026 بمعسكر امتدّ في الولايات المتحدة منذ بداية يونيو.
غادر المنتخب الإنجليزي معسكره التدريبي في فلوريدا صباح أمس، متوجّهاً في رحلة جوية إلى كانساس سيتي، ساعياً للبقاء بها في الأسابيع الخمسة القادمة.
وكان هناك نحو 200 شخص في استقبال المنتخب الإنجليزي لدى وصوله إلى فندق إقامته.
وتواجدت لافتات على طول الطريق المؤدي إلى الفندق مكتوب عليها «حظ سعيد لمنتخب إنجلترا»، إضافة إلى قلب يحمل الأحرف الأولى من اسم المدينة، إضافة إلى كلمات أخرى للترحيب، وشعار الأسود الثلاثة المميز للمنتخب الإنجليزي.
كما ارتدت الجماهير المنتظرة قمصان المنتخب الإنجليزي، إضافة إلى رفع قمصان أندية مثل مانشستر سيتي وأرسنال وإيفرتون، بينما حاول مشجّع لفت انتباه جود بيلينجهام برفع قميص نادي ريال مدريد الإسباني.
ووقّع نجوم إنجلترا هاري كين ومورجان روجرز وجوردان هندرسون على الأوتوجرافات، وسط ترحيب كبير من الجماهير الإنجليزية وسكان المدينة.
ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره في مونديال 2026 بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء، قبل أن يلعب ضد غانا وبنما، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

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