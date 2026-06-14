«النُقطة المونديالية» تنضم إلى قائمة «اللحظات الخالدة» للكُرة القطرية



عمرو عبيد (القاهرة)

ليست مُجرّد نُقطة وتعادُل، بل هي لحظة كتابة تاريخ جديد، تُهدي منتخب قطر أول لمحة إيجابية في كأس العالم، فبعد المُشاركة الأولى «التنظيمية» في نُسخة 2022، وخسارة المباريات الـ3، ثم الخروج المُبكّر من دور المجموعات، استهلّ «العنّابي» ظهوره الأول في مونديال 2026، بحصد نُقطة تعادُل هامة جداً، أمام نظيره السويسري، زادت من تعقيد الوضع في المجموعة الثانية، بعد تعادُل كل أطرافها في الجولة الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تأهل تاريخي لـ«العنُابي» إلى الدور التالي.

وتنضم تلك اللحظة التاريخية للمنتخب القطري في المونديال، إلى أُخرى سبقتها، حقّق خلالها «العنّابي» لمحة نجاح لأول مرة، وجاءت البداية مُبكّراً، خلال مُشاركته في بطولة كأس الخليج العربي، عام 1970، ورغم احتلاله المركز الأخير آنذاك، إلا أنه اقتنص أول نُقطة تعادُل في تاريخه الرسمي، على الإطلاق، أمام شقيقه السعودي، في ختام النُسخة الافتتاحية لـ«خليجي» العريقة.

ثم انتظر «العنّابي» حتى الدورة الثالثة، ليحصد أول فوز له في تاريخه بـ«خليجي»، وجاء الانتصار على حساب منتخب عُمان بنتيجة 4-0، في مارس 1974، وبعدها ظل المنتخب القطري يتقدّم خطوة تلو الأخرى، حتى بلغ المباراة النهائية الخليجية للمرة الأولى عام 1984، لكنه خسر اللقب لمصلحة العراق، قبل أن يُعانق «المجد الأول» في «خليجي 11»، عام 1992.

عالمياً، غاب المنتخب القطري عن المُشاركات الدولية حتى عام 1977، إذ أنه انسحب من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 1974، قبل أن يضع قدمه للمرة الأولى في مُعترك التأهل إلى «مونديال 1978»، ورغم الإقصاء من الدور الأول، إلا أنه سجّل انتصاره الأول على الإطلاق في تلك التصفيات، حيث فاز على البحرين 2-0 في مارس 1977.

وعلى صعيد كأس آسيا، بدأ «العنّابي» مُشاركاته في تصفيات بطولة 1976، ولم يتأهل إلى النهائيات، إلا أنه تمكّن من تحقيق أول انتصار له، في تاريخه الآسيوي، حين فاز على المنتخب السعودي 1-0 في الجولة الثانية، بنوفمبر 1975، خلال تصفيات حصد فيها انتصارين وتعادُلاً واحداً، مقابل 3 هزائم، قبل أن ينجح في التأهل إلى كأس آسيا عام 1980، للمرة الأولى، وصحيح أنه خرج من الدور الأول، إلا أنه فاز لأول مرة أيضاً في النهائيات، بانتصار وحيد خلال 4 مباريات.

وبالتأكيد، يبقى التتويج الأول بلقب كأس آسيا، عام 2019، خالداً في تاريخ «العنّابي»، وقت استضافة الإمارات تلك النُسخة الـ17 من البطولة القارية، عندما فاز على اليابان 3-1 في المباراة النهائية، وكان المنتخب القطري قد تأهل للمرة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية في أميركا، «لوس أنجلوس 1984»، ورغم الإقصاء من دور المجموعات، إلا أنه حصد أول نُقطة «أولمبية» في تاريخه وقتها، بالتعادُل 2-2 مع فرنسا.