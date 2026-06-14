منتخب تونس يواجه جيوكريس وأحلام السويد في كأس العالم 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل المنتخبان السويدي والتونسي منافسات كأس العالم 2026 بطموحات متباينة، عندما يلتقيان في افتتاح مباريات المجموعة السادسة على ملعب مونتيري بالمكسيك، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الطرفين في سباق التأهل إلى الدور الثاني.

وتعود السويد إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2018 التي بلغت خلالها الدور ربع النهائي، قبل أن تودِّع المنافسات بالخسارة أمام إنجلترا. ويخوض المنتخب الإسكندنافي مشاركته الثالثة عشرة في تاريخه، معتمداً على جيل جديد من اللاعبين، يتقدّمه ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس وأنتوني إيلانجا ولوكاس بيرجفال.

ورغم أن طريق التأهل لم يكن سهلاً بالنسبة للسويديين، فإن وصول المدرب الإنجليزي جراهام بوتر أعاد التوازن للفريق في اللحظات الحاسمة. فبعد تعثرات عديدة خلال التصفيات، نجح المنتخب في تجاوز الملحق الأوروبي بفضل انتصارين مهمّين على أوكرانيا وبولندا، ليضمن مكانه في المونديال.

وتأمل السويد في مواصلة سجلّها الجيد في المباريات الافتتاحية بكأس العالم، حيث لم تتعرض سوى لهزيمتين فقط في 12 مباراة افتتاحية عبر تاريخ مشاركاتها، كما لم تخسر أي مباراة افتتاحية في آخر أربع نُسخ شاركت بها.

وفي المقابل، تدخل تونس البطولة بثقة كبيرة بعد مشوار تصفيات مميّز، تصدّرت خلاله مجموعتها برصيد 28 نقطة من أصل 30 ممكنة، محقّقةً تسعة انتصارات وتعادلاً واحداً فقط. والأهم من ذلك أن المنتخب التونسي كان من بين منتخبين فقط في القارة الأفريقية لم يستقبلا أي هدف خلال التصفيات، إلى جانب كوت ديفوار.

ويخوض «نسور قرطاج» مشاركتهم السابعة في نهائيات كأس العالم والثالثة على التوالي، وهو إنجاز يضعهم بين أكثر المنتخبات الأفريقية استمرارية في الظهور بالمونديال خلال السنوات الأخيرة إلى جانب المغرب والسنغال.

ورغم هذا الحضور المتكرر، فلا يزال المنتخب التونسي يبحث عن إنجاز تاريخي يتمثل في تجاوز الدور الأول للمرة الأولى. فكل المشاركات السابقة انتهت بالخروج من مرحلة المجموعات، وهو رقم لا يسبقه فيه سوى منتخب اسكتلندا من حيث عدد المشاركات دون بلوغ الأدوار الإقصائية.

ويعوّل المدرب صبري لموشي على عدد من الأسماء التي تألقت خلال التصفيات، أبرزها محمد علي بن رمضان الذي سجّل أربعة أهداف، إلى جانب علي العابدي الذي قدّم مستويات مميزة وساهم بأربعة أهداف بين التسجيل والصناعة.

أما السويد فتعقد آمالها الهجومية على المهاجم المتألق فيكتور جيوكيريس، الذي لعب دور البطولة في مباريات الملحق الأوروبي، بعدما سجّل أربعة أهداف حاسمة قادت منتخب بلاده إلى النهائيات، من بينها ثلاثية أمام أوكرانيا وهدف الفوز المتأخر ضد بولندا.

وتشير التوقعات إلى أفضلية نسبية للسويد، إذ منحتها النماذج الإحصائية لشبكة أوبتا العالمية فرصة تتجاوز 52% لتحقيق الفوز، مقابل نحو 23% فقط لتونس، فيما تبلغ احتمالية التعادل 25%.

ومع ذلك، تبقى حسابات كأس العالم مختلفة عن الأرقام والتوقعات، خاصة أن المنتخب التونسي سبق أن أثبت قدرته على مفاجأة الكبار، وكان آخرها الفوز التاريخي على فرنسا في مونديال 2022. لذلك تبدو مواجهة مونتيري مفتوحة على جميع الاحتمالات، في لقاء قد يرسم ملامح المنافسة مبكراً داخل واحدة من أكثر مجموعات البطولة توازناً وإثارة.

